La artista mexicana Alejandra Zermeño, Ake, inauguraró En búsqueda de la felicidad, una exposición individual que presenta una selección de su producción textil en el Museo de Arte Popular, dentro de la sala La obra del mes.

A través del bordado, Ake desarrolla un lenguaje visual propio “en el que el hilo, la aguja y la tela se convierten en herramientas para construir imágenes, narrativas y universos simbólicos”, informó la creadora en un comunicado.

La investigación parte de las posibilidades expresivas de una técnica tradicional que, mediante la repetición de la puntada, transforma la superficie textil en un espacio de intervención donde el tiempo, el gesto y la materia permanecen inscritos”, explica.

La muestra reúne composiciones figurativas de intenso colorido, en las que figuras humanas, animales y elementos fantásticos se entrelazan para explorar los estados mentales, las emociones y las contradicciones de la experiencia humana.

"El último festín" revela distintas aproximaciones a la memoria, la identidad, la vulnerabilidad y la transformación. Cortesía de la artista

En este universo, los animales funcionan como metáforas de nuestra propia naturaleza; mientras que la figura recurrente de una niña representa la sensibilidad, la conciencia y la posibilidad de reconectar con nuestro mundo interior”, detalla.

Obras como La muerte de mi padre, Ego inflado, La auténtica guardiana del nido y los aliados embusteros, Chala Chitta y El último festín revelan distintas aproximaciones a la memoria, la identidad, la vulnerabilidad y la transformación.

A partir de experiencias personales, la artista construye relatos visuales que trascienden lo autobiográfico para abrir preguntas sobre nuestra manera de pensar, sentir y relacionarnos con el mundo.

Para Ake, “bordar implica atravesar una superficie, intervenirla y modificarla mediante la acumulación de gestos. Cada puntada deja una huella y participa en la construcción de una nueva imagen. “Bordar es una práctica de intervención, herida y reparación sobre un soporte; esta técnica ha sido sin duda, la actividad maestra que me ha permitido resignificar mi vida”.

La muestra "En búsqueda de la felicidad" propone una mirada hacia el interior de la experiencia humana. Cortesía de la artista

En búsqueda de la felicidad propone así una mirada hacia el interior de la experiencia humana, donde el acto de bordar se convierte en una forma de explorar, resignificar y construir otras maneras de comprender nuestra existencia.

Zermeño es licenciada y maestra en Artes Visuales, egresada de la Academia de San Carlos de la UNAM, con especialidad en escultura. Su práctica artística se ha desarrollado principalmente en la escultura y el arte textil, con una investigación centrada en la relación simbólica entre el ser humano y el mundo animal.

Ha participado en más de 60 exposiciones colectivas y bienales en México y diversos países; y ha presentado 22 exposiciones individuales en recintos culturales de México y Estados Unidos.

La individual se exhibirá en el Museo de Arte Popular (Revillagigedo 11, Centro), en el marco de sus 20 años de vida.