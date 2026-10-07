Oaxaca prepara más de 100 actividades para celebrar el Día de Muertos

OAXACA, Oax.— Oaxaca se alista para vivir una de sus temporadas más importantes del año. Del 26 de octubre al 3 de noviembre, habrá de presentarse una centena de actividades culturales, artísticas y gastronómicas relacionadas con la celebración del Día de Muertos y Fieles Difuntos, que busca atraer tanto a locales como a visitantes.

Uno de los recorridos principales será Flores que guían el alma, la ruta partirá del Parque Juárez El Llano, en la zona centro, hacia comunidades y campos de cempasúchil de San Jacinto Amilpas, San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, Teotitlán del Valle y Mitla, municipios de la zona metropolitana.

En el Barrio de San Matías Jalatlaco se instalará un tapete monumental de arena de 250 metros cuadrados, elaborado por tres artistas plásticos locales. Y el 30 de octubre se realizará la Verbena Xandú en el zócalo, donde habrá tamales, pan de yema, chocolate y café para los asistentes.

En las celebraciones por los Fieles Difuntos se hace un puente entre los muertos y sus deudos, quienes recuerdan a quienes ya trascendieron con alimentos, velas, música y flores de cempasúchil. Foto: Patricia Briseño.

El 31 de octubre a las 18:00 horas partirá la Gran Comparsa de Día de Muertos desde la Calzada Porfirio Díaz hacia García Vigil, mientras que en la Alameda de León se realizará un concurso de Catrinas y por la noche habrá un concierto.

Un atractivo imperdible son los 30 altares monumentales que se instalarán en el Zócalo de la capital, dedicados a las tradiciones de los 16 grupos indígenas y la comunidad afromexicana del estado.

También habrá actividades gastronómicas, exposiciones, talleres y esculturas monumentales.