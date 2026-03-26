Festival Arte, Queso y Vino 2026 en Edomex: fecha, lugar y artistas gratis

El Festival Arte, Queso y Vino 2026 ya tiene fecha, lugar y artistas invitados gratis para presentarse en el Estado de México (Edomex).

Se tarta de un evento que combina música en vivo, gastronomía y propuestas artísticas en un mismo espacio, que promete atraer a visitantes de distintos puntos del Valle de México.

Fecha y lugar del Festival Arte, Queso y Vino 2026 en Edomex

Festival Arte, Queso y Vino 2026 en Edomex. Especial

La cita será los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque de las Esculturas, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

La idea es que los visitantes puedan degustar, comprar y conocer el trabajo de productores mexicanos, impulsando el consumo local y el turismo gastronómico. Por ello, además de la música, será un espacio para:

Productores de vino

Queserías artesanales

Emprendedores locales

Artesanos y proyectos creativos

En sí, este festival tiene un objetivo claro: fortalecer la economía de la región. En su edición pasada, reunió a 150 expositores y miles de asistentes, por lo que ahora se espera una versión más grande, con mayor impacto económico para pequeños negocios.

Artistas confirmados

Festival Arte, Queso y Vino 2026 en Edomex. Especial

El gran atractivo del evento será la música, por lo que, para esta edición, los organizadores apostaron por artistas reconocidos que harán disfrutar a los asistentes. El cartel confirmado quedó de la siguiente forma:

Viernes 10 de abril: Nortec Collective

Sábado 11 de abril: Esteman y Sabino

Domingo 12 de abril: Ximena Sariñana y Little Jesus

Los conciertos se realizarán en la Explanada Municipal, buscando que el público se mueva entre escenarios y disfrute una experiencia más completa.

Gratis

La organización confirmó que todas las actividades y conciertos serán de acceso libre, lo que facilita la asistencia de familias y grupos de amigos.

Cabe destacar que, durante el evento, el parque no solo funciona como sede de conciertos y degustaciones, sino también como un escaparate para pequeños negocios y proyectos locales.

*mvg*