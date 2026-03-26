Festival Arte, Queso y Vino 2026 en Edomex: fecha, lugar y artistas gratis
El Festival Arte, Queso y Vino 2026 ya tiene fecha, lugar y artistas invitados gratis para presentarse en el Edomex.
El Festival Arte, Queso y Vino 2026 ya tiene fecha, lugar y artistas invitados gratis para presentarse en el Estado de México (Edomex).
Se tarta de un evento que combina música en vivo, gastronomía y propuestas artísticas en un mismo espacio, que promete atraer a visitantes de distintos puntos del Valle de México.
Fecha y lugar del Festival Arte, Queso y Vino 2026 en Edomex
La cita será los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque de las Esculturas, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
La idea es que los visitantes puedan degustar, comprar y conocer el trabajo de productores mexicanos, impulsando el consumo local y el turismo gastronómico. Por ello, además de la música, será un espacio para:
- Productores de vino
- Queserías artesanales
- Emprendedores locales
- Artesanos y proyectos creativos
En sí, este festival tiene un objetivo claro: fortalecer la economía de la región. En su edición pasada, reunió a 150 expositores y miles de asistentes, por lo que ahora se espera una versión más grande, con mayor impacto económico para pequeños negocios.
Artistas confirmados
El gran atractivo del evento será la música, por lo que, para esta edición, los organizadores apostaron por artistas reconocidos que harán disfrutar a los asistentes. El cartel confirmado quedó de la siguiente forma:
- Viernes 10 de abril: Nortec Collective
- Sábado 11 de abril: Esteman y Sabino
- Domingo 12 de abril: Ximena Sariñana y Little Jesus
Los conciertos se realizarán en la Explanada Municipal, buscando que el público se mueva entre escenarios y disfrute una experiencia más completa.
Gratis
La organización confirmó que todas las actividades y conciertos serán de acceso libre, lo que facilita la asistencia de familias y grupos de amigos.
Cabe destacar que, durante el evento, el parque no solo funciona como sede de conciertos y degustaciones, sino también como un escaparate para pequeños negocios y proyectos locales.
*mvg*