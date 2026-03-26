Muere Birutė Galdikas, referente mundial en la investigación de los orangutanes

La etóloga Birutė Galdikas falleció el 24 de marzo de 2026 a los 79 años en Los Ángeles, dejando un importante legado en la investigación científica y en la protección de los grandes simios.

Reconocida mundialmente por su trabajo con los orangutanes, Galdikas fue una de las pioneras en el estudio y conservación de estas especies en su hábitat natural. Su labor permitió comprender mejor el comportamiento de estos primates y la importancia de proteger los ecosistemas donde viven.

¿Quién es Biruté Galdikas?

Birutė Galdikas nació el 10 de mayo de 1946 en Wiesbaden. Desde joven mostró un profundo interés por la ciencia y los animales, lo que la llevó a estudiar psicología, zoología y biología en la Universidad de Columbia Británica.

Posteriormente continuó su formación académica hasta obtener un doctorado en antropología en la Universidad de California, Los Ángeles, donde comenzó a enfocar sus estudios en el comportamiento de los grandes simios.

Su pasión por entender a estos animales la llevó a realizar investigaciones en selvas tropicales, especialmente con los orangutanes, una especie clave para comprender la evolución y el comportamiento de los primates.

Fallece Birutė Galdikas investigadora de orangutanes de borneo Foto: Canva

¿Qué datos descubrió Galdikas sobre los orangutanes?

Con el objetivo de estudiar y proteger a estos animales en su entorno natural, en 1986 fundó el Camp Leakey, además de crear la Orangutan Foundation International, organización dedicada a la conservación de los orangutanes y sus hábitats.

Gracias a su trabajo de campo, Galdikas logró importantes avances científicos. Entre algunos de sus principales aportes destacan:

Fue la primera investigadora en estudiar de manera profunda el comportamiento, la dieta y los ciclos reproductivos de los orangutanes.

Descubrió que los orangutanes tienen uno de los intervalos de nacimiento más largos entre los mamíferos.

Además, su trabajo ayudó a visibilizar la necesidad de proteger los bosques tropicales de Borneo, donde vive gran parte de esta especie.

Fallece Birutė Galdikas investigadora de orangutanes de borneo Foto: @Orangutan Foundation International

¿Quiénes eran los tres trimates?

Birutė Galdikas también fue parte de un grupo de científicas conocidas como las “Trimates”, investigadoras impulsadas por el paleoantropólogo Louis Leakey, quien promovió el estudio de los grandes simios para comprender mejor la evolución humana.

Este grupo estuvo conformado por tres destacadas investigadoras:

Jane Goodall

Etóloga nacida en Hampstead, Londres, reconocida por sus estudios sobre los chimpancés en Gombe, en Tanzania. Falleció el 1 de octubre de 2025 a los 91 años.

Dian Fossey

Zoóloga y primatóloga estadounidense famosa por su investigación sobre los gorilas de montaña en Ruanda, donde dedicó cerca de 18 años al estudio de su comportamiento. Falleció en diciembre de 1985.

Estas científicas revolucionaron el estudio de los primates al observarlos directamente en su hábitat natural, lo que permitió comprender mejor su relación con el entorno y con otras especies.

La muerte de Birutė Galdikas marca el final de una etapa importante para la primatología, pero su legado continúa en la investigación científica y en los esfuerzos globales por proteger a los orangutanes.

Su trabajo no solo aportó conocimiento sobre el comportamiento de los primates, sino que también impulsó iniciativas para preservar los bosques tropicales y las especies que dependen de ellos.

Fallece Birutė Galdikas investigadora de orangutanes de borneo Foto: Canva

Gracias a su dedicación, hoy el mundo conoce mejor a los orangutanes y la importancia de proteger su hogar en la naturaleza.