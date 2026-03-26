Remedios Varo en el Museo de Arte Moderno: la exposición imperdible en CDMX que debes visitar

Si estás buscando un plan cultural diferente en la CDMX, la exposición “Remedios Varo. Habitantes de lo insólito” en el Museo de Arte Moderno es una opción que vale mucho la pena.

Esta muestra reúne cerca de 90 piezas que permiten adentrarse en el universo creativo de una de las artistas más fascinantes del surrealismo. Más que una exposición, es una experiencia que invita a mirar lo cotidiano desde lo extraño, lo simbólico y lo profundamente humano.

“Remedios Varo. Habitantes de lo insólito” está abierta al público hasta el 5 de julio de 2026.

¿Quién fue Remedios Varo y por qué su arte sigue cautivando

Hablar de Remedios Varo es hablar de una artista que encontró en México un espacio para crear y reinventarse. Nacida en España en 1908, llegó al país donde desarrolló gran parte de su obra y se convirtió en una figura clave del surrealismo.

Su trabajo se caracteriza por mundos fantásticos, personajes en transformación y escenas que mezclan lo científico con lo místico. Hoy, es considerada una de las artistas más importantes de la plástica surrealista y una de las más queridas por el público mexicano.

“Remedios Varo. Habitantes de lo insólito” está abierta al público hasta el 5 de julio de 2026.

“Remedios Varo. Habitantes de lo insólito”: de qué trata la exposición

La exposición “Remedios Varo. Habitantes de lo insólito” reúne pinturas, dibujos, fotografías, libros y cuadernos de trabajo que forman parte del Fondo Artístico de la artista, resguardado por el INBAL.

Curada por Carlos Segoviano, la muestra propone un recorrido por el universo de Varo a través de personajes que habitan entre lo real y lo fantástico.

Uno de los aspectos más interesantes es que no solo verás obras terminadas, sino también bocetos, apuntes y materiales personales que permiten entender cómo pensaba y construía su mundo creativo.

“Remedios Varo. Habitantes de lo insólito” está abierta al público hasta el 5 de julio de 2026.

Gatos, aves y laboratorios: Los núcleos imperdibles de la muestra

La exposición está dividida en tres núcleos que ayudan a entender mejor la obra de la artista:

Nómadas del exilio

Aquí aparecen personajes solitarios en paisajes irreales, en una especie de viaje interior que mezcla huida y autodescubrimiento.

Seres iniciáticos

Figuras en transformación que viven entre lo esotérico, lo científico y lo fantástico, dentro de espacios que parecen al mismo tiempo hogar y laboratorio.

Anatomías fantásticas

“Remedios Varo. Habitantes de lo insólito” está abierta al público hasta el 5 de julio de 2026.

Personajes que fusionan lo humano con lo animal, donde aves y gatos, muy presentes en la obra de Varo, se convierten en guías simbólicos y espirituales.

Más allá de las obras, la muestra ofrece nuevas formas de interpretar el trabajo de Remedios Varo, incluyendo una lectura con perspectiva de género.

Además, dentro de la sala hay actividades interactivas donde el público puede escribir cartas, pensamientos o “recetas” al estilo de la artista, lo que vuelve la visita mucho más cercana y personal.

“Remedios Varo. Habitantes de lo insólito” está abierta al público hasta el 5 de julio de 2026.

¿Cuándo y dónde ver la exposición de Remedios Varo?

La exposición “Remedios Varo. Habitantes de lo insólito” estará disponible hasta el 5 de julio de 2026 en el Museo de Arte Moderno.

Horario: martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas

martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas ​Entrada: gratuita los domingos

Es una gran opción para el periodo vacacional de primavera, tanto para adultos como para niños y adolescentes.

“Remedios Varo. Habitantes de lo insólito” está abierta al público hasta el 5 de julio de 2026.

¿Cómo llegar al Museo de Arte Moderno?

El Museo de Arte Moderno se encuentra dentro del Bosque de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma y Gandhi, una zona bien conectada de la ciudad.

Puedes llegar:

En Metro (estaciones cercanas en Chapultepec)

​En transporte público sobre Reforma

​En auto, con estacionamientos cercanos

La exposición “Remedios Varo. Habitantes de lo insólito” no solo es una oportunidad para ver arte, sino para conectar con una forma distinta de entender el mundo.

Entre lo onírico, lo simbólico y lo cotidiano, la obra de Remedios Varo sigue despertando preguntas y emociones, incluso décadas después. Si buscas una experiencia que te saque de lo habitual, este plan definitivamente es para ti.