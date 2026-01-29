Felipe Tristán, brilla en Europa bajo el manto sonoro de Haydn

El director de orquesta mexicano Felipe Tristán realizará una gira por salas de conciertos de Austria y Hungría, del 23 al 25 de febrero, invitado como batuta huésped de la Hungarian State Symphony Orchestra of Szolnok, en el Haydn Hall del Palacio Esterházy, en Eisenstadt, espacio íntimamente ligado a Joseph Haydn; y en el Liszt Hall de Budapest, una de las salas más emblemáticas de la capital húngara.

Así lo detalla en entrevista con Excélsior el músico que es director artístico de la Brooklyn Symphony Orchestra, director asociado de la San Antonio Philharmonic y titular en el Ballet de Monterrey. Además, adelanta que en abril viajará a Bélgica para recibir la Medalla Spinola de las Artes y, posteriormente, encabezará conciertos en Italia y Bulgaria, y espera una posible gira por China.

“Estoy contento por esta invitación porque son dos escenarios históricos e importantes. Por un lado, en Budapest (Hungría), el Liszt Hall es una de las salas más relevantes en ese país; y, en Austria, el Palacio Esterházy representa mucho para la historia de la música clásica; es ahí donde Joseph Haydn trabajó gran parte de su vida y compuso grandes obras de la música clásica”, apunta Tristán, quien se autodefine como un embajador de los artistas latinoamericanos.

El programa Virtuosos & Masters incluirá obras de Chopin, Bach y de He Zhanhao y Chen Gang.

¿Qué representa tener esta presencia en Europa?, se le pregunta a Tristán. “El estar en estos escenarios importantes para la música clásica es un honor y una gran oportunidad que se ha presentado en los últimos dos años. Así que espero hacer el mejor papel posible y que surjan más oportunidades”.

¿Qué solistas lo acompañarán? “Serán solistas de primer nivel, como la pianista coreano-estadunidense Jungwon Jin, quien vive en Los Ángeles y ha ganado todos los concursos; la joven prodigio Sherry Tse, nacida en Hong Kong, y que tiene cerca de 14 años, y los dos violinistas ganadores del concurso del Osaka Competition”.

¿Tendrá más presentaciones en Europa? “El 27 de marzo iré a Bélgica, donde me condecorarán con la Medalla Spinola de las Artes; en abril me presentaré en Italia con la Filarmonica della Calabria, como director huésped; y en mayo viajaré a Bulgaria, donde debutaré”.

¿Qué representa Haydn para usted? “La importancia de este compositor, junto con Mozart y Beethoven, son los autores directos del estilo clásico; es decir, es hablar de los padres de la música clásica y, específicamente, Haydn en el Palacio de Esterházy, donde vamos a presentarnos. Y será uno de esos raros momentos en que podremos presentar, en pleno siglo XXI, obras que fueron concebidas hace siglos, en un espacio que inspiró a Haydn a escribir su música y a desarrollar su lenguaje sinfónico.

“Recordemos que muchas de sus obras eran experimentación, es decir, desarrollaba poco a poco y tenía libertad creativa absoluta, una orquesta a su disposición y el patrocinio de los Esterházy, así que era su laboratorio composicional”.

¿Por qué incluirá una obra de He Zhanhao y Chen Gang? “Para conectar el repertorio clásico con el siglo XXI, incluimos una obra escrita por ambos compositores, que se titula The Butterfly Lovers. Si ya estamos representando más de dos siglos con Bach, Haydn, Chopin, era importante llegar al periodo contemporáneo”.

Tristán destaca la importancia de su trabajo con la Brooklyn Symphony Orchestra, donde ha trabajado desde hace 10 años; primero como director asistente, por dos años; luego como director asociado, director interino y, finalmente, después de un proceso de audición y selección, director artístico, que comenzó en 2025.

“Es una orquesta que siento que conozco bien y en donde hay oportunidad de crecimiento; así que tengo muy clara la idea de qué quiero hacer con la agrupación, hacia dónde quiero que vayamos y vamos avanzando.