Alistan condecoración al mexicano Felipe Tristán; Medalla de Oro Mayte Spínola

El mexicano Felipe Tristán, director artístico de la Brooklyn Symphony Orchestra, será condecorado con la Medalla de Oro Mayte Spínola, una de las principales distinciones otorgadas por el Grupo Pro Arte y Cultura en reconocimiento a trayectorias que contribuyen de manera significativa al desarrollo del arte, la cultura y los valores humanistas a nivel internacional.

La ceremonia se realizará el viernes 27 de marzo, a las 18:00 horas, en el histórico castillo Spínola Merode de Rixensart, en Bélgica, una de las casas aristocráticas más relevantes de Europa.

La distinción reconoce la proyección global de Tristán, cuya carrera lo ha llevado a dirigir en escenarios de América del Norte, Europa, Asia y América Latina, consolidándose como una de las figuras de una nueva generación de directores de orquesta con una visión artística contemporánea y una marcada vocación internacional.

En esta ocasión, la Medalla de Oro se otorga al distinguido director mexicano Felipe Tristán, cuya trayectoria lo ha llevado a algunos de los escenarios más relevantes de América del Norte, Europa, Asia y América Latina. Reconocido por su energía artística, su visión intercultural y una programación audaz, se ha consolidado como una de las figuras destacadas de la nueva generación de directores de orquesta”, señaló en un comunicado Mayte Spínola, fundadora y presidenta del Grupo Pro Arte y Cultura.

La música es un lenguaje que conecta culturas

Por su parte, Tristán destacó que “la música es un lenguaje que conecta culturas, generaciones y contextos sociales e históricos distintos. Mi trabajo busca crear puentes entre tradiciones y nuevas audiencias, manteniendo viva la relevancia de la música en el mundo contemporáneo. Recibir este reconocimiento en un contexto europeo de diálogo cultural es especialmente significativo”.

Reconocido por su enfoque dinámico y su capacidad para conectar con audiencias diversas, Tristán recién concluyó una gira por Austria y Hungría como director invitado con la Hungarian State Orchestra of Szolnok, y mantiene una agenda internacional con próximos compromisos en Italia, Bulgaria y EU.

*mcam