El gobierno de México proyecta beneficiar a más de 3 millones de personas hacia 2030 mediante el programa de Caminos Artesanales, una estrategia enfocada en mejorar la conectividad de comunidades indígenas y rurales a través de la construcción de infraestructura carretera con participación comunitaria.

Desde Palacio Nacional, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, destacó los avances de esta iniciativa, que desde su arranque en 2018 ha permitido la realización de 578 obras carreteras en distintas regiones del territorio nacional.

El programa comenzó en diciembre de 2018 en la comunidad indígena de Analco, en la Sierra de Oaxaca, y desde entonces ha ampliado su alcance a diferentes localidades, con el propósito de atender necesidades de comunicación y movilidad en zonas históricamente rezagadas.

El programa comenzó en diciembre de 2018 en la comunidad indígena de Analco, en la Sierra de Oaxaca. Cuartoscuro

De acuerdo con las cifras presentadas, la estrategia registra una inversión acumulada de 21 mil 474 millones de pesos, recursos federales que han beneficiado a 583 municipios distribuidos en 17 entidades federativas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, resaltó el trabajo coordinado con el INPI para desarrollar este modelo de infraestructura, en el que las propias comunidades intervienen en la construcción de sus caminos, con acompañamiento técnico del gobierno federal.

Explicó que la SICT se integra a los trabajos una vez conformados los comités comunitarios, y participa en el seguimiento de las distintas etapas de las obras, así como en los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

Vamos a informar una labor conjunta con el INPI que son los caminos artesanales. La SICT se incorpora y acompaña este proceso una vez que se integran los comités, inclusive en la rendición de cuentas”, señaló.

Aunado a lo anterior, el funcionario detalló que la meta de beneficiar a más de 3 millones de personas hacia 2030 representa la continuidad de una política de infraestructura orientada a fortalecer la conectividad de comunidades indígenas y rurales, facilitar el acceso a servicios y promover el desarrollo regional.