OAXACA, Oax.— La creación del Museo de Arte Ritual en Culturas Originarias (Musco) sumará un nuevo espacio a la infraestructura cultural oaxaqueña, proyecto que ocupará el inmueble de la antigua Casa Oficial de Gobierno y que agrupará una colección de más de 4 mil máscaras reunidas por el antropólogo e investigador René Bustamante.

Durante un recorrido por el recinto —ubicado entre avenida Juárez y la calle de Pino Suárez, todavía en trabajos de acondicionamiento y acabados—, se dio a conocer que el museo tendrá cinco salas permanentes dedicadas al arte ritual y a las expresiones de los pueblos originarios.

El filántropo compartió parte de la historia y el origen de este acervo, cuya conformación inició hace medio siglo y está integrada por piezas vinculadas con manifestaciones rituales y culturales de 33 países.

El antropólogo y filántropo René Bustamante donó 4 mil máscaras reunidas durante más de 50 años al Museo de Arte Ritual en Culturas Originarias (Musco). Foto: Cortesía Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca.

Este trabajo inició hace más de 50 años; las máscaras provienen de comunidades de Oaxaca, México y el mundo que las utilizan en sus rituales. Desde hace tiempo tenía yo claro que este acervo no debería quedarse en lo privado; por eso decidí aceptar la propuesta de donación al estado de Oaxaca”, refirió.

Bustamante destacó que se busca que el Musco sea un recinto dinámico y “no sólo una vitrina con objetos inertes”, por lo que contará con diferentes salas para exposiciones temporales, auditorio, sala de música, biblioteca, tienda, terraza y áreas verdes, conformando una propuesta integral de acercamiento al patrimonio cultural.