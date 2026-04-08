Exposición “Picasso. Aún sorprendo” revela facetas poco conocidas del artista en Campeche

La presencia de Pablo Picasso (1881-1973) en México es innegable y prueba de ello es la exposición Picasso. Aún sorprendo, inaugurada en febrero pasado y que cerrará el próximo 13 de abril, en el ExTemplo de San José, en Campeche.

“Muchas veces hemos hecho homenaje a Picasso en México, pero siempre se sigue manteniendo el mismo interés”, dijo a Excélsior Federico Fernández Diez, curador de la exposición.

Y agregó: “Cuando era el siglo XX, Picasso era el número uno, y aún hoy no se ha perdido el interés por su obra. Hay cosas de su vida que no gustan, pero como artista sigue siendo un genio”.

Además, explicó que el título de la muestra parte de la frase “Aún aprendo”, de Goya, quien la pronunció al final de sus días, pero, sobre todo en que la obra de Picasso aún sorprende al público. “Hay tanta obra y tantas cosas que esta reunión fue un conjunto de cosas que yo uní porque eran poco conocidas, precisamente, pero que tienen detrás una literatura fantástica”.

La exposición se divide en tres partes, abundó, la primera muestra la colección Los azules de Barcelona, que son reproducciones litográficas de finales del XIX y principios del XX, recuperando trabajos que hizo en Madrid, con obra de 1902 a 1930, que muestran la época joven del artista.

La segunda es Geneviève, que presenta la relación de Picasso con sus mujeres. Ésta integra 12 obras sobre papel japonés, realizadas en los años 50 y publicadas en 1974, que retratan a Geneviève, la joven amante del artista.

Y cierra con la serie Bailarines, con 14 grabados sobre cuero, que capturan danzantes en un solo trazo, demostrando el dominio técnico y estético del artista, junto con cuatro obras pertenecientes a los cuadernos de La California.

Por último, Fernández Diez destacó el hecho de que Picasso alguna vez estuvo en México “y aseguró que se parecía mucho a España en la locura”.