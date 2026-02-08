Exhiben en China un árbol de esperanza de la artista Luz Mari Morales Abiega

La artista mexicana Luz Mari Morales Abiega fue seleccionada para representar a México en la décima Bienal Internacional de Beijing, donde participa con la escultura El Árbol de la Vida (2020), una pieza de bronce de un metro de altura que parte de la idea de la espiral, que es símbolo del infinito, y que permanecerá expuesta este mes, detalló la creadora en entrevista.

La obra que decidí enviar es El Árbol de la Vida, porque si iba a ir a la Bienal de Beijing, quería lanzarme a lo grande, y para mí ésta es una escultura que tiene mucho simbolismo, porque habla de la familia, de los valores.

Además, ahora estoy en un punto en el que me gusta el arte con sentido… y que mis esculturas y pinturas puedan mover corazones y conciencias”, expresó la escultora, que trabaja en la serie Fábulas escultóricas, integrada por 10 obras.

Obras de la artista Luz Mari Morales Abiega Foto: Especial

Sobre la pieza que presenta en Beijing, explicó que “se trata de un árbol que está formado por unas raíces fuertes, que simbolizan los principios.

Y de la espiral, que simboliza el infinito, brota una pareja y de esa pareja germinan los hijos. Además, es un árbol que tiene pocas hojas porque alude a las parejas, las familias y todas las personas que, en algún momento de nuestra vida, pasamos por instantes duros. Pero si tenemos raíces fuertes, siempre va a florecer. Así que es un árbol de esperanza”, detalló la artista.

La creadora también habló de su participación en varios proyectos a lo largo de 2025. Por ejemplo, en la Bienal de Milán con la obra Rescate; en la Bienal de Londres con Libertad, y en la de Florencia con El buen migrante, así como en el Salón de Otoño y en el Salón de Arte Abstracto, en Madrid.

También habló de la escultura El buen migrante (2025), dedicada a quienes deben dejar su lugar de origen.

La hice pensando en esos migrantes que dejan el alma en su país y se van a otro lugar en busca de mejores tiempos y una vida con otras perspectivas para sus hijos y para ellos mismos.

Y en esta pieza pueden ver sus raíces bien puestas, que representan su esencia, sus valores y sus principios”, aseguró Morales Abiega.

Obras de la artista Luz Mari Morales Abiega Foto: Especial

¿Por qué le interesó el tema de la migración? “Es un tema que existe desde todos los tiempos y que trato de verlo desde todos los niveles, porque todos buscamos un futuro mejor”.

¿Qué otros temas le interesa llevar a la escultura? “Siempre he trabajado mucho el tema de la mujer, porque abordo los temas que me toca vivir. Por ejemplo, ahora estoy trabajando una serie de esculturas para apoyar a los niños, para transmitirles valores y que se den cuenta de que el arte es para a todos”, expone.

Por último, la artista detalló que recién le notificaron que su obra Danza de las caracolas fue seleccionada, junto con obra de otros 70 artistas, para participar en el Premio Reina Sofía 2026, que emitirá su fallo el próximo 26 de febrero en Casa de Vacas-Parque del Retiro, en Madrid.

Graduada en Diseño Gráfico por la Universidad Anáhuac, Morales Abiega participó en los talleres de Luz María Solloa, José Luis Bustamante y Lorraine Pinto. Además, es miembro activo de ARTAC, ComuArte y AEPE, y ha realizado 13 exposiciones individuales y más de 80 colectivas, 26 de ellas en países como Argentina, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Reino Unido, Italia y EU.

Obras de la artista Luz Mari Morales Abiega Foto: Especial

jcp