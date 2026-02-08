Actores y títeres evocan cómo se vive el Alzheimer

¿Qué pasa cuando alguien empieza a olvidar el mundo… y alguien más apenas lo está descubriendo? De esta reflexión nació Aprender y olvidar, una obra de teatro que invita a mirar la memoria, el amor y la vida desde un lugar sensible y luminoso.

Escrita y dirigida por Amaranta Leyva, esta pieza, que comenzó temporada ayer, es una coproducción México-Canadá entre Marionetas de la Esquina y PHTheatre, dos compañías reconocidas por su trabajo artístico para jóvenes audiencias.

La historia ocurre en un momento decisivo: es el último día en la casa del abuelo, porque se muda. En ese umbral, Eva y su hermano Pepe lo acompañan mientras los recuerdos aparecen y se desvanecen.

El dispositivo combina un actor y dos títeres, “construyendo un diálogo entre el olvido y el descubrimiento, el pasado y el presente, el cuidado y el amor familiar”.

Leyva confiesa que se inspiró en una experiencia personal, la relación entre su padre, Lucio Espíndola —fundador de Marionetas de la Esquina—, ya fallecido, y su hija. “Él se iba olvidando del mundo. Y mi hija, en cambio, se lo quería comer como una galleta”.

A partir de esto, Leyva decidió escribir una obra que no se quedara en un relato sobre la enfermedad, sino que se acercara a la forma en que se vive desde dentro.

“En el primer texto hablaba de esta relación y la enfermedad de la demencia. Sin embargo, no hacía justicia a la forma en que vive la gente con esta enfermedad…

“Por esto invité a Lucio a actuar en la obra. Así, el texto cambió para que él transitara y jugara con los personajes sin necesidad de memorizar o saber la historia”.

Así, Aprender y olvidar rompe con las convenciones tradicionales del teatro: el actor que interpreta al abuelo no memoriza un texto ni ensaya la historia. Vive la experiencia en escena como si fuera siempre la primera vez, replicando la forma en la que quienes padecen Alzheimer o demencia habitan el ahora.

La obra se presentará en La Titería hasta el 1 de marzo, sábados y domingos, a las 13:00 horas. Posteriormente, realizará una gira por Yucatán, Campeche, Morelos, Chihuahua, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas.