El arte islámico: una riqueza milenaria; museos de Qatar

DOHA, Qatar.– Afganistán es la verdadera cuna del renacimiento literario persa; su historia va más allá de las guerras y la visión del occidente que ha fomentado la islamofobia.

El Museo de Arte Islámico (MIA) presenta la exposición Empire of light, visions and voices of Afganistán (Imperio de luz, visiones y voces de Afganistán), que reúne piezas alusivas a cinco mil años de arte en la región que buscan una reivindicación de esta civilización a través del arte.

Bajo la premisa de que la cultura afgana es poco conocida y a menudo incomprendida, Afganistán ha sido durante milenios “un lugar extraordinario donde floreció el arte y la arquitectura con los persas”.

La curadora Nicoletta Fazio utiliza una analogía personal para criticar las generalizaciones y la deshumanización que privan en la visión que se tiene sobre Afganistán, principalmente por el conflicto bélico que tuvo con Estados Unidos (2001-2021).

Para la gestora es injusto y reduccionista ver a Afganistán sólo a través de las noticias de guerra, pobreza o terrorismo, ignorando su milenaria riqueza cultural y la solidaridad de su gente.

“Yo soy italiana. Eso no significa que sea alguien que esté afiliada a la mafia. Pero bueno, se puede vender así, ¿verdad? Tengo un fuerte acento italiano; así que, sí, puedes apoyarte en eso. Pero no asumes eso de mí. Y creo que en muchos casos, con diversas comunidades o países islámicos, las generalizaciones son muy fáciles de hacer y muy difíciles de romper”, argumentó.

Empire of Light… ofrece nuevas perspectivas sobre la profunda complejidad de Afganistán, su vasta herencia artística y lo que significa preservar la historia para las generaciones venideras.

Creada en colaboración con el Aga Khan Trust for Culture, la exposición es un recordatorio: Afganistán no fue hace mucho tiempo ni está lejos, “sino que es una cultura viva, implacablemente a caballo entre su pasado y el futuro”.

La propuesta museográfica recorre la sofisticación de las cortes timúridas en Herat, donde la vida social giraba en torno a banquetes, diplomacia y un refinamiento artístico sin precedentes.

Se exhiben bocetos y patrones de diseño que demuestran cómo los artistas locales fusionaron técnicas chinas con tradiciones de Asia Central. También se echa luz al Legado Mughal, famoso por el Taj Mahal en India, y que tiene sus raíces directas en príncipes que nacieron y gobernaron en Kabul.

El cierre de la retrospectiva da un giro hacia la modernidad a través de la fotografía de artistas como Steve McCurry (autor del libro Reconstrucción de la ciudad de Herat tras años de bombardeos soviéticos) y Sebastião Salgado (quien publicó Kaboul).

“Este es un país de personas que viven allí. No todo el mundo puede permitirse el lujo de vivir bien o quiere marcharse, lo cual es también una decisión muy impactante y dramática, como dejarlo todo atrás.

“Estas personas viven allí, están allí, y he conocido a algunas de ellas. Es triste cómo la generalización puede realmente nivelar todo y deshumanizar a toda una población”, lamentó Fazio.

Empire of light… estará abierta al público hasta el próximo 30 de mayo.

Una Visión integral

Otra de las posibilidades de adentrarse al mundo árabe es el recorrido por el Museo Árabe de Arte Moderno (Mathaf), que alberga una colección que ofrece una visión integral y única del arte moderno y contemporáneo del norte de África y el Oriente Medio.

La exhibición Resolutions –parte del acervo permanente del museo– retoma la visión fundacional del Mathaf, donde los artistas recrean experiencias ocurridas durante conflictos como la guerra en Líbano, el conflicto palestino-israelí o la visión occidental del medio oriente.

Como parte de la celebración por el 15 aniversario del Mathaf, la colectiva We refuse_d (Rechazamos/rechazados) invita a los artistas a explorar las tensiones entre la resiliencia y la acción, indagando en las respuestas ante los desafíos políticos y sociales contemporáneos.

We refuse_d, explica el museo, toma su título del ensayo de Hannah Arendt, escrito en 1943, We Refugees (Nosotros refugiados), y del francés Salon des Refusés (Salón de los Rechazados).