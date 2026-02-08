Buscan que Dolores Hidalgo sea patrimonio universal

DOLORES HIDALGO, Guanajuato.– Autoridades buscan que Dolores Hidalgo se convierta en la tercera ciudad Patrimonio de la Humanidad de Guanajuato, sumándose a San Miguel de Allende y a la capital.

La intención es que Guanajuato sea el punto turístico más importante del centro de México, sobre todo pensando en que Dolores Hidalgo es la Cuna de la Independencia nacional.

Adrián Hernández, alcalde de Dolores Hidalgo, resaltó que el trámite es tardado, pero presentará la solicitud ante la UNESCO.

“No es un tema sencillo, porque tenemos que tener un denominador que nos permita ser Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad”, explicó.

El edil indicó que se han consultado varios despachos que se encargan de hacer este proyecto y será básica la asesoría del gobierno del Estado.