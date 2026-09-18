'Entretejidas': El Colegio de San Ildefonso rinde homenaje al legado de las arquitectas mexicanas
El Colegio de San Ildefonso presenta la exposición 'Entretejidas', una muestra sobre el legado de las arquitectas mexicanas. Consulta fechas y detalles.
Fue inaugurada la exposición Entretejidas. Arquitectas mexicanas: presente, pasado y futuro en el Colegio de San Ildefonso, con cerca de 200 piezas entre maquetas, fotografías, planos, dibujos y publicaciones que revelan los proyectos, procesos y trayectorias de las arquitectas representadas.
La muestra, que establece conexiones entre mujeres de diferentes épocas, abrió en el marco de la 13ª edición del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli y nació a partir de la investigación de más de dos años de la arquitecta y urbanista Zaida Muxí Martínez, curadora de la muestra, en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey.
Un recorrido histórico por las generaciones de arquitectas en México
Así que en esta exposición es posible encontrar a pioneras, generaciones intermedias, arquitectas de reconocimiento nacional e internacional y arquitectas emergentes de distintas regiones del país que conforman un entramado de conocimientos, influencias y experiencias.
La exposición incluye una línea del tiempo que se despliega como un gran telar, cuyos hilos entrelazan épocas, influencias y generaciones, mientras que materiales audiovisuales y una pieza interactiva enriquecen la experiencia del visitante.
Ruth Rivera Marín y las pioneras que transformaron la arquitectura nacional
En la muestra destacan figuras como Ruth Rivera Marín, primera mujer en ingresar a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, quien desde 1950 desarrolló una trayectoria vinculada con la arquitectura, la restauración y la cultura, y participó en proyectos como el Museo Anahuacalli, junto con Diego Rivera y Juan O’Gorman; el Centro Médico Nacional y el Museo de Arte Moderno, entre otras.
Así como María Stella Flores Barroeta, quien participó en la planeación de Ciudad Universitaria y promovió la organización profesional de las arquitectas al fundar la primera Asociación de Arquitectas en México; y Clara Porset, cuya obra y pensamiento replantearon las relaciones entre diseño, arte y artesanía. Sus trayectorias muestran que la participación de las mujeres es parte fundamental de su desarrollo.