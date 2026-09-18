'Entretejidas': El Colegio de San Ildefonso rinde homenaje al legado de las arquitectas mexicanas

Fue inaugurada la exposición Entretejidas. Arquitectas mexicanas: presente, pasado y futuro en el Colegio de San Ildefonso, con cerca de 200 piezas entre maquetas, fotografías, planos, dibujos y publicaciones que revelan los proyectos, procesos y trayectorias de las arquitectas representadas.

La muestra, que establece conexiones entre mujeres de diferentes épocas, abrió en el marco de la 13ª edición del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli y nació a partir de la investigación de más de dos años de la arquitecta y urbanista Zaida Muxí Martínez, curadora de la muestra, en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey.

Fue inaugurada la exposición Entretejidas. Arquitectas mexicanas: presente, pasado y futuro en el Colegio de San Ildefonso Fotos: Cortesía Colegio de San Ildefonso

Un recorrido histórico por las generaciones de arquitectas en México

Así que en esta exposición es posible encontrar a pioneras, generaciones intermedias, arquitectas de reconocimiento nacional e internacional y arquitectas emergentes de distintas regiones del país que conforman un entramado de conocimientos, influencias y experiencias.

La exposición incluye una línea del tiempo que se despliega como un gran telar, cuyos hilos entrelazan épocas, influencias y generaciones, mientras que materiales audiovisuales y una pieza interactiva enriquecen la experiencia del visitante.

Fue inaugurada la exposición Entretejidas. Arquitectas mexicanas: presente, pasado y futuro en el Colegio de San Ildefonso Fotos: Cortesía Colegio de San Ildefonso

Ruth Rivera Marín y las pioneras que transformaron la arquitectura nacional

En la muestra destacan figuras como Ruth Rivera Marín, primera mujer en ingresar a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, quien desde 1950 desarrolló una trayectoria vinculada con la arquitectura, la restauración y la cultura, y participó en proyectos como el Museo Anahuacalli, junto con Diego Rivera y Juan O’Gorman; el Centro Médico Nacional y el Museo de Arte Moderno, entre otras.

Así como María Stella Flores Barroeta, quien participó en la planeación de Ciudad Universitaria y promovió la organización profesional de las arquitectas al fundar la primera Asociación de Arquitectas en México; y Clara Porset, cuya obra y pensamiento replantearon las relaciones entre diseño, arte y artesanía. Sus trayectorias muestran que la participación de las mujeres es parte fundamental de su desarrollo.