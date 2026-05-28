Efemérides de junio 2026: del Día del Padre al Día del Orgullo y más

Ya estamos a la mitad del año y el tiempo se ha pasado volando. Y aunque los meses ya han transcurrido, en junio tenemos varias fechas que debemos de marcar en nuestro calendario, entre ellas el Día del Padre.

¿Qué se celebra en junio 2026?

Aquí te dejamos una lista con las fechas más importantes del mes.

Día Mundial de los Arrecifes- 1 de junio

Día de la Marina Nacional- 1 de junio

Día Mundial de la leche- 1 de junio

Día Mundial de la bicicleta- 3 de junio

Eduardo Jiménez Fernández / @LaloJimenezF22

Día Mundial del corredor- 3 de junio

Día Internacional del sommelier- 3 de junio

Día Mundial de la Fertilidad- 4 de junio

Día de Corpus Christi- 4 de junio

Día Internacional de los niños inocentes víctimas de agresión- 4 de junio

Día Mundial del Medio Ambiente- 5 de junio

Día Mundial de los Pacientes Trasplantados- 6 de junio

Día de la Lengua Rusa- 6 de junio

Día Mundial del yo-yo- 6 de junio

Especial

Día Mundial de concienciación sobre la importancia del control de plagas- 6 de junio

Día Mundial del Parkour- 6 de junio

Día de la Libertad de expresión- 7 de junio

Día Mundial de la inocuidad de los alimentos- 7 de junio

Día Mundial de los derechos del nacimiento- 7 de junio

Día Mundial del superviviente de cáncer- 7 de junio

Día Mundial de la concientización del Síndrome de Tourette- 7 de junio

Día Mundial de los Océanos- 8 de junio

Día Internacional de los tumores cerebrales- 8 de junio

Día Internacional de los archivos- 9 de junio

Día del Pato Donald- 9 de junio

Día Mundial del modernismo- 10 de junio

Día Internacional para el diálogo entre civilizaciones- 10 de junio

Día Mundial de lucha contra la falsificación y piratería- 10 de junio

Empieza el Mundial 2026- 11 de junio

Día Internacional del Juego- 11 de junio

Día Mundial del Cáncer de Próstata- 11 de junio

Día Internacional del Síndrome KBG- 11 de junio

Día Mundial contra el Trabajo Infantil- 12 de junio

Día Internacional del Doblaje- 12 de junio

Pepe Toño MacÌas. FOTO DANIEL BETANZOS Daniel Betanzos

Día Mundial contra la falsificación y la piratería- 12 de junio

Día Internacional de Sensibilización sobre el albinismo- 13 de junio

Día Mundial de la Ginebra- 13 de junio

Día Mundial de tejer en público- 13 de junio

Día Mundial del donante de sangre- 14 de junio

Día Global del Viento- 15 de junio

Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez-15 de junio

Día Internacional de la Mujer en la Minería- 15 de junio

Día Mundial de las Tortugas Marinas- 16 de junio

tortuga marina

Día Internacional del niño africano- 16 de junio

Día Internacional de la Biotecnología- 16 de junio

Día de lucha contra la desertificación y la sequía- 17 de junio

Día de la gastronomía sostenible- 18 de junio

Día Mundial del cáncer de riñón- 18 de junio

Día Internacional de la vaquita marina- 18 de junio

Día Internacional del sushi- 18 de junio

Día Internacional del falafel- 18 de junio

Día Internacional del Picnic- 18 de junio

Día Mundial del Orgullo Autista- 18 de junio

Día Mundial del paseo- 19 de junio

Pixabay

Día del Corpus Christi- 19 de junio

Día Internacional para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos- 19 de junio

Yellow day, día más feliz del año- 20 de junio

Día Mundial de los malabares- 20 de junio

Día Mundial del Refugiado- 20 de junio

Día Mundial del Wifi- 20 de junio

Día Internacional del surf- 21 de junio

Día del Padre- 21 de junio

Solsticio de Verano- 21 de junio

Día Internacional del Sol- 21 de junio

Día Internacional del yoga- 21 de junio

Día Mundial de la jirafa- 21 de junio

Día Mundial de la selfie- 21 de junio

Día Mundial del Skate- 21 de junio

Día Mundial de la Hidrografía- 21 de junio

Día Mundial de la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica- 21 de junio

Día Mundial de la jirafa- 21 de junio

Día Internacional de la educación no sexista- 21 de junio

Día Mundial de llevar al perro al trabajo- 21 de junio

Día Internacional de los bosques tropicales- 22 de junio

Día Internacional del Vocho- 22 de junio

Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería- 23 de junio

Día Internacional de las viudas- 23 de junio

Día del Geógrafo en México- 23 de junio

Noche de San Juan-23 de junio

Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia- 24 de junio

Día Internacional del maquillador- 24 de junio

Alfonso Waithsman, el maquillador de las estrellas

Fiesta del Sol o Inti Raymi-24 de junio

Día Mundial del Vitiligo- 25 de junio

Día de la gente de mar-25 de junio

Día Mundial antitaurino- 25 de junio

Día del Pedagogo- 26 de junio

Día Internacional de apoyo a las víctimas de la tortura- 26 de junio

Día Internacional de las Personas Sordociegas- 27 de junio

Día Mundial del microbioma- 27 de junio

Día Mundial de los Pitufos- 27 de junio

la nueva pelicula de los Pitufos 2025

Día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas- 27 de junio

Día Internacional del Orgullo LGBTIQ- 28 de junio

Día Mundial del árbol-28 de junio

Día Internacional del piercing corporal- 28 de junio

Día Internacional de la detección neonatal- 28 de junio

Día Mundial del Diseño Industrial- 29 de junio

Día Internacional de los Trópicos- 29 de junio

Día Internacional de los asteroides- 30 de junio

Día de las redes sociales- 30 de junio

Famosos que cumplen años o murieron en el mes

A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.

Cumpleaños:

Morgan Freeman cumple años- 1 de junio

Tom Holland cumple años- 1 de junio

Natasha Dupeyrón cumple años- 3 de junio

Natasha Dupeyrón cumple años- 3 de junio Angelina Jolie cumple años- 4 de junio

Galilea Montijo cumple años- 5 de junio

Galilea Montijo

David Bisbal cumple años- 5 de junio

Jorge Burro Van Rankin cumple años- 5 de junio

Juan Luis Guerra cumple años- 7 de junio

Nora Salinas cumple años- 7 de junio

Kanye West cumple años- 8 de junio

Johnny Depp cumple años- 9 de junio

Natalie Portman cumple años- 9 de junio

Loreto Peralta cumple años- 9 de junio

Mariana Seoane cumple años- 10 de junio

Mariana Seoane

Violeta Isfel cumple años- 11 de junio

Chris Evans cumple años- 13 de junio

Ashley y Mary-Kate Olsen cumplen años- 13 de junio

Julián Gil cumple años- 13 de junio

Michelle Salas cumple años- 13 de junio

Aaron Taylor Johnson cumple años- 13 de junio

Tim Allen cumple años- 13 de junio

Osvaldo Benavides cumple años- 14 de junio

osvaldo benavides

Erika Zaba cumple años- 15 de junio

Paulina Rubio cumple años- 17 de junio

Paty Chapoy cumple años- 19 de junio

Nicole Kidman cumple años- 20 de junio

Príncipe William cumple años- 21 de junio

Lana del Rey cumple años- 21 de junio

Meryl Streep cumple años- 22 de junio

Plutarco Haza cumple años- 22 de junio

Rocío Banquells cumple años- 22 de junio

Instagram

Danna cumple años- 23 de junio

Slash cumple años- 23 de junio

Lele Pons cumple años- 25 de junio

Ariana Grande cumple años- 26 de junio

Jennette McCurdy cumple años- 26 de junio

Khloé Kardashian cumple años- 27 de junio

Drake Bell cumple años- 27 de junio

Héctor Sandarti cumple años- 27 de junio

Chayanne cumple años- 28 de junio

Foto: Cuartoscuro.com

Elon Musk cumple años- 28 de junio

María Conchita Alonso cumple años- 29 de junio

Anette Michel cumple años- 30 de junio

Aniversarios luctuosos

Muere Héctor Suárez- 2 de junio

Muere Paco Stanley- 7 de junio

Muere Edith González- 13 de junio