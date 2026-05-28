Efemérides de junio 2026: del Día del Padre al Día del Orgullo y más
Estas son algunas de las fechas más relevantes de junio, entre ellas el Día del Padre, pero ¿sabes que otros días debes tener en cuenta en el calendario?
Ya estamos a la mitad del año y el tiempo se ha pasado volando. Y aunque los meses ya han transcurrido, en junio tenemos varias fechas que debemos de marcar en nuestro calendario, entre ellas el Día del Padre.
¿Qué se celebra en junio 2026?
Aquí te dejamos una lista con las fechas más importantes del mes.
- Día Mundial de los Arrecifes- 1 de junio
- Día de la Marina Nacional- 1 de junio
- Día Mundial de la leche- 1 de junio
- Día Mundial de la bicicleta- 3 de junio
- Día Mundial del corredor- 3 de junio
- Día Internacional del sommelier- 3 de junio
- Día Mundial de la Fertilidad- 4 de junio
- Día de Corpus Christi- 4 de junio
- Día Internacional de los niños inocentes víctimas de agresión- 4 de junio
- Día Mundial del Medio Ambiente- 5 de junio
- Día Mundial de los Pacientes Trasplantados- 6 de junio
- Día de la Lengua Rusa- 6 de junio
- Día Mundial del yo-yo- 6 de junio
- Día Mundial de concienciación sobre la importancia del control de plagas- 6 de junio
- Día Mundial del Parkour- 6 de junio
- Día de la Libertad de expresión- 7 de junio
- Día Mundial de la inocuidad de los alimentos- 7 de junio
- Día Mundial de los derechos del nacimiento- 7 de junio
- Día Mundial del superviviente de cáncer- 7 de junio
- Día Mundial de la concientización del Síndrome de Tourette- 7 de junio
- Día Mundial de los Océanos- 8 de junio
- Día Internacional de los tumores cerebrales- 8 de junio
- Día Internacional de los archivos- 9 de junio
- Día del Pato Donald- 9 de junio
- Día Mundial del modernismo- 10 de junio
- Día Internacional para el diálogo entre civilizaciones- 10 de junio
- Día Mundial de lucha contra la falsificación y piratería- 10 de junio
- Empieza el Mundial 2026- 11 de junio
- Día Internacional del Juego- 11 de junio
- Día Mundial del Cáncer de Próstata- 11 de junio
- Día Internacional del Síndrome KBG- 11 de junio
- Día Mundial contra el Trabajo Infantil- 12 de junio
- Día Internacional del Doblaje- 12 de junio
- Día Mundial contra la falsificación y la piratería- 12 de junio
- Día Internacional de Sensibilización sobre el albinismo- 13 de junio
- Día Mundial de la Ginebra- 13 de junio
- Día Mundial de tejer en público- 13 de junio
- Día Mundial del donante de sangre- 14 de junio
- Día Global del Viento- 15 de junio
- Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez-15 de junio
- Día Internacional de la Mujer en la Minería- 15 de junio
- Día Mundial de las Tortugas Marinas- 16 de junio
- Día Internacional del niño africano- 16 de junio
- Día Internacional de la Biotecnología- 16 de junio
- Día de lucha contra la desertificación y la sequía- 17 de junio
- Día de la gastronomía sostenible- 18 de junio
- Día Mundial del cáncer de riñón- 18 de junio
- Día Internacional de la vaquita marina- 18 de junio
- Día Internacional del sushi- 18 de junio
- Día Internacional del falafel- 18 de junio
- Día Internacional del Picnic- 18 de junio
- Día Mundial del Orgullo Autista- 18 de junio
- Día Mundial del paseo- 19 de junio
- Día del Corpus Christi- 19 de junio
- Día Internacional para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos- 19 de junio
- Yellow day, día más feliz del año- 20 de junio
- Día Mundial de los malabares- 20 de junio
- Día Mundial del Refugiado- 20 de junio
- Día Mundial del Wifi- 20 de junio
- Día Internacional del surf- 21 de junio
- Día del Padre- 21 de junio
- Solsticio de Verano- 21 de junio
- Día Internacional del Sol- 21 de junio
- Día Internacional del yoga- 21 de junio
- Día Mundial de la jirafa- 21 de junio
- Día Mundial de la selfie- 21 de junio
- Día Mundial del Skate- 21 de junio
- Día Mundial de la Hidrografía- 21 de junio
- Día Mundial de la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica- 21 de junio
- Día Mundial de la jirafa- 21 de junio
- Día Internacional de la educación no sexista- 21 de junio
- Día Mundial de llevar al perro al trabajo- 21 de junio
- Día Internacional de los bosques tropicales- 22 de junio
- Día Internacional del Vocho- 22 de junio
- Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería- 23 de junio
- Día Internacional de las viudas- 23 de junio
- Día del Geógrafo en México- 23 de junio
- Noche de San Juan-23 de junio
- Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia- 24 de junio
- Día Internacional del maquillador- 24 de junio
- Fiesta del Sol o Inti Raymi-24 de junio
- Día Mundial del Vitiligo- 25 de junio
- Día de la gente de mar-25 de junio
- Día Mundial antitaurino- 25 de junio
- Día del Pedagogo- 26 de junio
- Día Internacional de apoyo a las víctimas de la tortura- 26 de junio
- Día Internacional de las Personas Sordociegas- 27 de junio
- Día Mundial del microbioma- 27 de junio
- Día Mundial de los Pitufos- 27 de junio
- Día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas- 27 de junio
- Día Internacional del Orgullo LGBTIQ- 28 de junio
- Día Mundial del árbol-28 de junio
- Día Internacional del piercing corporal- 28 de junio
- Día Internacional de la detección neonatal- 28 de junio
- Día Mundial del Diseño Industrial- 29 de junio
- Día Internacional de los Trópicos- 29 de junio
- Día Internacional de los asteroides- 30 de junio
- Día de las redes sociales- 30 de junio
Famosos que cumplen años o murieron en el mes
A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.
Cumpleaños:
- Morgan Freeman cumple años- 1 de junio
- Tom Holland cumple años- 1 de junio
- Natasha Dupeyrón cumple años- 3 de junio
- Angelina Jolie cumple años- 4 de junio
- Galilea Montijo cumple años- 5 de junio
- David Bisbal cumple años- 5 de junio
- Jorge Burro Van Rankin cumple años- 5 de junio
- Juan Luis Guerra cumple años- 7 de junio
- Nora Salinas cumple años- 7 de junio
- Kanye West cumple años- 8 de junio
- Johnny Depp cumple años- 9 de junio
- Natalie Portman cumple años- 9 de junio
- Loreto Peralta cumple años- 9 de junio
- Mariana Seoane cumple años- 10 de junio
- Violeta Isfel cumple años- 11 de junio
- Chris Evans cumple años- 13 de junio
- Ashley y Mary-Kate Olsen cumplen años- 13 de junio
- Julián Gil cumple años- 13 de junio
- Michelle Salas cumple años- 13 de junio
- Aaron Taylor Johnson cumple años- 13 de junio
- Tim Allen cumple años- 13 de junio
- Osvaldo Benavides cumple años- 14 de junio
- Erika Zaba cumple años- 15 de junio
- Paulina Rubio cumple años- 17 de junio
- Paty Chapoy cumple años- 19 de junio
- Nicole Kidman cumple años- 20 de junio
- Príncipe William cumple años- 21 de junio
- Lana del Rey cumple años- 21 de junio
- Meryl Streep cumple años- 22 de junio
- Plutarco Haza cumple años- 22 de junio
- Rocío Banquells cumple años- 22 de junio
- Danna cumple años- 23 de junio
- Slash cumple años- 23 de junio
- Lele Pons cumple años- 25 de junio
- Ariana Grande cumple años- 26 de junio
- Jennette McCurdy cumple años- 26 de junio
- Khloé Kardashian cumple años- 27 de junio
- Drake Bell cumple años- 27 de junio
- Héctor Sandarti cumple años- 27 de junio
- Chayanne cumple años- 28 de junio
- Elon Musk cumple años- 28 de junio
- María Conchita Alonso cumple años- 29 de junio
- Anette Michel cumple años- 30 de junio
Aniversarios luctuosos
- Muere Héctor Suárez- 2 de junio
- Muere Paco Stanley- 7 de junio
- Muere Edith González- 13 de junio
- Muere Rubén Aguirre- 17 de junio
- Muere Antonio Aguilar- 19 de junio
- Muere Rufino Tamayo- 24 de junio
- Muere Michael Jackson- 25 de junio
- Muere Germán Valdés, Tin Tan- 29 de junio