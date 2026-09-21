Editoriales independientes realizan feria itinerante que apuesta por la bibliodiversidad 

Diecisiete editoriales que integran la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes (AEMI) realizarán la primera Feria Itinerante AEMI (FIA), desde hoy y hasta el sábado 26 de septiembre, en la Librería Bonilla de la Ciudad de México, con la idea de construir espacios de lectura desde la cercanía y la bibliodiversidad.

La FIA surgió por iniciativa de la AEMI, de la cual Bonilla Artigas Editores forma parte, con el propósito de buscar nuevos espacios, pensando en la circulación del libro, para lo cual acordamos que la primera sede fuera la Librería Bonilla –ubicada en Miguel Ángel de Quevedo No. 477–, que es una librería con más de 75 años de historia”, comentó a Excélsior José Alfredo Cabrera, coordinador de Bonilla Artigas.

Y añadió: “Decidimos arrancar la feria en la Ciudad de México bajo el lema ‘Editar, encontrarse, compartir’, con el propósito de acercarnos a los lectores y de acercarles el catálogo diverso de cada una de las 17 editoriales aliadas que también conforman distintas visiones a lo largo del país”.

La respuesta ante los retos del mercado editorial

Entre los sellos participantes se encuentran Vaso Roto, Abismos Editorial, Casa Futura Ediciones, Ficticia, La Cartonera, Mantis Editores, Medusa, Puente de Poesía, Tilde y Bonilla Artigas Editores, entre otros.

La primera Feria Itinerante AEMI se realizará desde hoy y hasta el sábado 26 de septiembre, en la Librería Bonilla de la Ciudad de México. Cortesía Bonilla Artigas Editores

¿Hay preocupación de las editoriales independientes ante el panorama de crisis que enfrentan en este momento? “Siempre habrá preocupaciones, así que es importante tener conciencia de cómo podemos adaptarnos a las nuevas formas de mercado, a las nuevas formas de lectura, y también ser muy conscientes de los alcances y de las alianzas que podemos hacer”.

Políticas públicas y el panorama de la tasa cero a librerías

¿Cómo han recibido el programa de Fortalecimiento al Fomento de la Lectura que han emprendido Claudia Curiel y Paco Taibo II? “Yo creo que, como toda reforma (en cuanto a la tasa cero a librerías), en principio puede interpretarse como muy incierta y causar incertidumbre por lo que plantea. Aunque también aquí yo creo que es evidente la falta de seguimiento en muchas ocasiones (de las autoridades), porque el concepto de la tasa cero no es algo nuevo.

La primera Feria Itinerante AEMI se realizará desde hoy y hasta el sábado 26 de septiembre, en la Librería Bonilla de la Ciudad de México. Cortesía Bonilla Artigas Editores

Sin embargo, habría que tomarlo de manera positiva, ver los términos y los beneficios fiscales que traerá y considerarlo dentro del beneficio fiscal de cada una de las editoriales. Y en cuestión de los apoyos de la convocatoria (para la compra masiva), yo creo que es retomar algo que se había dejado de lado. Yo creo que la compra también puede ser una buena oportunidad, pero también creo que debería haber más facilidad de llegar y de colocar los libros en las librerías del FCE”, sostuvo.

¿Son acciones que antes fueron implementadas? “No le veo mucha novedad, pero sí es un seguimiento y un compromiso que se había delegado un poco. Sin embargo, encontrarás muchas opiniones diversas entre las 17 editoriales de AEMI; yo lo tomaría como una buena oportunidad, pero no dejaría de lado que estas nuevas propuestas surgen a raíz de que hay una evidente desatención en cuanto al mercado. Habrá que ver cómo avanzan”.