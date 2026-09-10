Cultura anuncia medidas para fortalecer librerías, editoriales y ferias del libro

Tasa cero a pequeñas y medianas librerías, una convocatoria para 50 millones de pesos para realizar la compra masiva de libros de editoriales mexicanas pequeñas y apoyos a ferias del libro en los estados.

Éstas son las tres medidas que anunciaron ayer Claudia Curiel y Paco Taibo II, titulares de Cultura federal (SC) y del Fondo de Cultura Económica (FCE), como parte de “una política integral a favor del libro”.

El anuncio, realizado en las instalaciones de Imcine, llegó 21 días después de que Ediciones ERA anunciara la reducción al mínimo de sus operaciones. Al respecto, Taibo II aseguró que buscan “salvar, en la medida de lo posible, una parte de su catálogo”, aunque aceptó que las conversaciones con el sello se frenaron.

Por su parte, Curiel expuso que la propuesta de tasa cero

es para librerías que tienen actividad sustantiva de venta de libros”, la cual, se envió al Congreso el pasado martes con el respaldo de la Presidenta.

“Había tasa cero para editores, pero no para librerías, que es fundamental también en esta coyuntura en que hemos escuchado a Ediciones ERA”, lo que representará un beneficio fiscal estimado de entre 200 y 250 mdp anuales para el sector.

Luego de la crisis que enfrenta Editorial ERA, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, anunció tres medidas para apoyar al sector editorial. Foto: Cortesía Secretaría de Cultura.

Respecto a la compra masiva, Curiel dijo que el 21 de septiembre se lanzará una convocatoria para editoriales mexicanas, principalmente pequeñas, “con una convocatoria democrática para compra masiva en este primer año y distribuirlo en nuestras bibliotecas, como la Vasconcelos y una red que tenemos”.

Taibo II aclaró que la tasa cero apoyará a todas las librerías, desde la más pequeña o perdida en alguna parte del país, hasta las cadenas.

Además, el funcionario lamentó que en la última década no se hayan adquirido libros para las bibliotecas del país.

Llevamos 10 años en los cuales las bibliotecas no compraban libros, lo cual era terrible desde el punto de vista de las editoriales; es decir, a cualquier editorial que produjera en México no le iban a comprar libros y esto obedecía a un recorte drástico que se había producido en el cambio de administración.

Sin embargo, justificó que esto se debió a que “las compras que se hicieron en sexenios pasados eran arbitrarias y enloquecidas”, con una “no democrática compra que había producido un almacenamiento de libros inútiles en las bibliotecas”, dijo Taibo II.

El criterio para esta convocatoria, advirtió, será a través de lo que están pidiendo los usuarios y “una categorización de petición a todas las editoriales mexicanas diciéndoles: qué libros tienes que nos puedas ofrecer para esta compra masiva sobre temas de historia de México, literatura mexicana, divulgación de la ciencia, infantiles y extras”.

Finalmente, detalló que los apoyos a ferias del libro en los estados se anunciarán más adelante.