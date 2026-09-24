Teatro, clown y comunidad: El Centro Cultural El Hormiguero internacionaliza su festival

A ocho años de su fundación, el Centro Cultural El Hormiguero celebrará su permanencia escénica mirando hacia nuevos territorios, detalló Marco Pacheco, director general de El Hormiguero, quien anunció que la internacionalización del foro llegará con el lanzamiento del octavo Festival de Creación Hormiga, del 8 al 14 de noviembre, en Acapulco y Coyuca de Benítez, en Guerrero.

El encuentro reunirá durante siete días a artistas, jóvenes, instituciones, escuelas y comunidades a través de funciones, intervenciones y procesos formativos, explicó el creador escénico, quien destacó la importancia normalizar las artes escénicas como parte de la vida cotidiana, especialmente entre públicos que pocas veces tienen acceso a ellas.

El Centro Cultural El Hormiguero cumple ocho años y lo celebra con el Festival de Creación Hormiga CHRISTIAN GAMAA / Fotos: Cortesía Centro Cultural El Hormiguero

Residencia artística y creación comunitaria en Guerrero

En esta edición, el festival incluirá una residencia artística en la que, a lo largo de una semana, 15 artistas nacionales e internacionales compartirán procesos, herramientas y creación escénica, cuyos resultados serán presentados en la clausura del festival.

Estrenos escénicos: 'Guiño' en Sinfonía del Mar y el musical de clown 'Kokol'

El foro también estrenará la obra Guiño, nueva producción de gran formato que será montada el 8 de noviembre, a las 18:00 horas, en Sinfonía del Mar, Acapulco.

Marco Pacheco comentó que “Guiño plantea que construir el futuro quizá comienza con algo tan pequeño como mirarse y descubrir en el otro una forma distinta de habitar el mundo y hacerle un espacio junto a la nuestra; es una posibilidad de vivir sin tener que vencer al otro, una posibilidad de hacer comunidad”.

El Centro Cultural El Hormiguero cumple ocho años y lo celebra con el Festival de Creación Hormiga CHRISTIAN GAMAA / Fotos: Cortesía Centro Cultural El Hormiguero

Comentó que en el festival también será repuesta la obra Kokol, escrita y dirigida por Pacheco, un musical de clown que cuenta el relato de Mateo, un niño que emprende un viaje de descubrimiento y libertad a través de su papalote.