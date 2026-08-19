Reconocen a siete creadores artísticos en San Lázaro

Siete creadores recibieron ayer el reconocimiento de la Cámara de Diputados y en sus mensajes recordaron la importancia de mejorar el presupuesto a la cultura y de impulsar la educación artística.

Diputados y en sus mensajes recordaron la importancia de mejorar el presupuesto a la cultura y de impulsar la educación artística.

Guillermo Arriaga (CDMX, 1958), Consuelo Sáizar (Acaponeta, Nay., 1961), Marcela Fuentes-Berain (CDMX, 1955), María Katzarava (CDMX, 1984), Betsabeé Romero (CDMX, 1963), Ramón Vargas (CDMX, 1960) y Jorge Federico Osorio (CDMX, 1951) fueron galardonados por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, por considerar que sus obras han contribuido a definir culturalmente el primer cuarto de siglo mexicano.

“La presencia de ustedes es un recordatorio: el sector cultural merece atención, reconocimiento y apoyo; condiciones que le permitan ser próspero, libre y accesible para todas y todos”, expuso la parlamentaria.

“Ustedes han contribuido a enriquecer la forma en que México se expresa, se comprende y se presenta ante el mundo”, dijo.

“No creo que ninguno de nosotros haya surgido de la nada, surgimos de un medio”, dijo el escritor Guillermo Arriaga al recordar que creció entre libros y películas en la Unidad Modelo, donde residían maestros e intelectuales."

Guillermo Arriaga, autor de Salvar el fuego, recordó que se crió entre libros. Foto: Cortesía Cámara de Diputados.

El autor de Amores perros y Salvar el fuego contó que Churchill pidió al responsable de Hacienda hacer un recorte. Y cuando el funcionario le quitó dinero a la cultura, el primer ministro inglés lo reprendió: “¡Si no vamos a tener cultura! ¿Por qué peleamos?”.

Consuelo Saízar recordó que siendo titular del Conaculta logró, con la diputada Kenia López, la asignación presupuestal más alta que ha tenido el sector. “Espero que pronto nos dejen en el olvido, porque significará que la apuesta cultural sigue siendo el gran proyecto de este país”.

Consuelo Sáizar recordó que Kenia López Rabadán le asignó al sector cultura el presupuesto más alto hasta la fecha. Foto: Cortesía Cámara de Diputados.

La artista visual Betsabeé Romero compartió su preocupación por la situación de la cultura en México, la ausencia de las artes en la formación básica y la necesidad de defender el patrimonio nacional.