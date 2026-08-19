COATEPEC, Ver.– En el corazón del municipio, detrás de una barra que ha visto pasar a Pedro Infante, actores, políticos, escritores y parroquianos, la cantina La Estrella de Oro se prepara para ser escenario. No como anécdota, no como curiosidad turística, sino como gesto cultural que se atreve a activar un espacio centenario para democratizar el acceso al teatro y romper la frontera entre arte y vida cotidiana.

El Festival de Teatro de Coatepec eligió este recinto como sede escénica para una función de flamenco interpretada por artistas de Xalapa y Ciudad de México, en una operación que mezcla patrimonio, memoria y experimentación contemporánea. La presentación se realizará el 22 de agosto a las 19:00 horas.

Ciro García, técnico en teatro, actor profesional y organizador del encuentro lo explica.

“Es una cantina que tiene más de 100 años… ha sido visitada desde artistas como Pedro Infante hasta políticos, escritores y actores”.

Convertirla en escenario implica intervenir un espacio cargado de historia, resignificarlo y devolverle centralidad en la vida cultural del municipio. No es un traslado del teatro a un sitio alterno: es una relectura del patrimonio urbano como plataforma escénica.

Cuando la cantina se convierte en escenario Especial

La Estrella de Oro no es un recinto neutral. Es un lugar donde se han tejido relaciones sociales y se ha construido identidad local, donde la memoria colectiva tiene olor, sonido y textura. Llevar flamenco a ese espacio es una declaración: el arte no necesita solemnidad para existir, puede irrumpir en la arquitectura de la vida diaria y dialogar con ella.

“Quisimos meter esta actividad porque música y danza son parte del arte escénico y para darle una variante, qué mejor en un sitio como es una cantina”, señala García.

El festival llevará sus actividades a sedes como parques, explanadas, calles.

En La Estrella de Oro el teatro se convierte en un acontecimiento que entra en la vida comunitaria. La cantina, lejos de ser un espacio marginal se vuelve escenario legítimo, capaz de convocar públicos diversos.