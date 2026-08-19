Autores claman por el rescate de Editorial ERA

La solidaridad de los autores hacia la editorial ERA, ante la noticia de la suspensión de sus actividades después de 66 años de trabajo, que trascendió el lunes pasado, y la exigencia del rescate de su catálogo han sido la constante entre la comunidad literaria mexicana.

“Ojalá alguien o alguna institución rescate a editorial ERA, por el catálogo extraordinario que tiene. Sería una pena que se perdiera y que no siga adelante”, comenta la poeta y ensayista Elsa Cross, quien tenía 22 años publicando en el sello.

“Lo más impresionante ha sido la reacción de los autores. En las reuniones donde Marcelo (Uribe), director de Era, informó de la situación, los autores reaccionaron de manera conmovida y solidaria.

“Todo el mundo decía ‘yo cedo mis derechos’ y preguntaban ‘qué puedo hacer, qué puedo poner’. Es realmente conmovedor, es un fenómeno único. La enorme solidaridad de todos los autores”, destaca el narrador y poeta Alberto Ruy Sánchez en entrevista por separado.

Alberto Ruy Sánchez publicó en ERA sus poemarios "La luz del colibrí", "Dicen las jacarandas" y "El silencio del gato". Foto: Elizabeth Velázquez.

“Aún no se cierran por completo las puertas de Era. Debemos reabrirlas, no permitamos así el final de una tradición”, agrega Rafael Pérez Gay.

Ruy Sánchez, quien publicó en Era sus poemarios La luz del colibrí, Dicen las jacarandas y El silencio del gato, explica que, ante el ofrecimiento de los escritores de ceder sus derechos, Uribe no aceptó.

“No lo puedes hacer. Hay que pagar. Él ha tenido mucha responsabilidad. Vendieron la casa de su sede para poder pagar sus deudas, incluyendo las de los autores. Si ellos quieren comprar libros del catálogo, eso ayuda a cruzar mejor esta parte difícil. Muchos lo harán, espero. Yo ya lo estoy haciendo”, agrega.

No lo puedes hacer. Hay que pagar. Él ha tenido mucha responsabilidad. Vendieron la casa de su sede para poder pagar sus deudas, incluyendo las de los autores. Si ellos quieren comprar libros del catálogo, eso ayuda a cruzar mejor esta parte difícil. Muchos lo harán, espero. Yo ya lo estoy haciendo”, agrega.

Para el también editor, ERA “no solamente es un fenómeno histórico, es un motor cultural. Significó realmente una cuarteadura en el hipercontrol de los medios que ejercía el gobierno en esa época”.

Cross lamenta que la empresa independiente “haya tenido que cerrar, porque ha sido de las mejores editoriales que hemos tenido desde los años 60”.

Dice que se debe ver la posibilidad de que la editorial siga trabajando,

bajo otros términos quizá, porque no se puede pretender que las cosas se inmovilicen en el tiempo. La situación del país de hace 66 años y la de ahora no tienen nada que ver.

“Pero debemos ver la posibilidad de que el sello se transforme, que adquiera una nueva función, un nuevo rostro, una nueva dinámica. Este país necesita muchas cosas, seguramente, pero lo que más urge es la cultura”, concluye.

Indica que quedó pendiente la coedición de la antología La poesía mística de la India. Del siglo VI al XVIII, que reunía a 31 autores en 570 cuartillas.

El antropólogo Claudio Lomnitz advirtió que la indiferencia a la cultura es una cordillera áspera. Foto: Daniel Betanzos.

Y el antropólogo Claudio Lomnitz advierte que