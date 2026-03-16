Dos penínsulas unidas por sus letras; Congreso Internacional de UC-Mexicanistas

MÉRIDA.— Escribir el aire, la tierra y el agua de dos penínsulas: Baja California y Yucatán es el título de la edición 17 del Congreso Internacional de UC-Mexicanistas, que se realizará en diversos foros de Mérida del 18 al 21 de marzo.

Unos 54 estudiosos de la cultura mexicana, de los 150 investigadores de diversas nacionalidades que integran la asociación creada en la Universidad de California, reflexionarán sobre la literatura, el arte, la mitología y la música de las entidades fronterizas del norte y el sur del país, respectivamente.

“El título se me ocurrió en el Museo de Arte Moderno de Santa Bárbara (California, EU), al ver una exposición del pintor impresionista francés Claude Monet (1840-1926), y en una hoja de sala decía: ‘Quiero pintar el aire’. La idea es cómo unir las dos penínsulas desde la palabra, no solamente escrita, sino desde las artes y la cultura”, comenta en entrevista Sara Poot Herrera.

La directora de UC-Mexicanistas se pregunta ¿qué significa ser penínsulas? “Que de repente pudimos ser islas y, de alguna manera, lo fuimos durante muchos años, pues vivían aisladas, sin conocer una de otra; pero nos hemos acercado poco a poco”.

La doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de México, quien nació en Mérida en 1947, aclara que conoce más su natal Yucatán. “Pero me he interesado por la otra península porque nos queda hacia abajo, geográficamente hablando, de California; y, además, me gusta cuando la gente de Baja California reclama la palabra California para ellos, porque dicen que baja es sólo el adjetivo.

“Escuché a un historiador y, después, a personas de Los Cabos, de San José y San Lucas, de Baja California Sur, que piensan lo mismo; las Bajas son dos estados que antes eran territorios, como Quintana Roo, y que ahora se han hecho territorios de la palabra”, señala.

¿Qué podemos decir a favor de la cultura de las dos penínsulas?, cuestiona la profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara. “Pues hacer un reconocimiento a quienes han influido en esa cultura actualmente. Hay toda una genealogía de personas que han trabajado sobre estos tópicos”.

Así que las diversas ponencias del congreso hablan de esos “Quijotes peninsulares” y analizan su obra; entre éstos destacan desde el misionero jesuita Eusebio Kino (1645-1711) –quien fundó más de 20 misiones, introdujo la agricultura y la ganadería y demostró que Baja California era una península– hasta escritores contemporáneos como Agustín Monsreal, Felipe Campbell, Hernán Lara Zavala y Luis Humberto Crosthwaite.

Además, los especialistas echarán luz sobre temas como el tesoro poético del Popol Vuh, los animales mitológicos, la literatura y la trova de Yucatán y yaquis y mayas expulsados por el progreso porfirista. Y, por el otro lado, los Vientos de Santa Ana en Tijuana, el bandidaje en la frontera norte, el cine de horror y de monstruosidad en ambas penínsulas o Kukulkán en Nueva York.

La Universidad Autónoma de Baja California, que ofrece 151 programas de licenciatura y 107 posgrados, es la invitada de honor de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, que se realizará hasta el 22 de marzo.