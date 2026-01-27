La Dolce Vita: la Sinfónica de Minería rinde homenaje al cine italiano

La Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), bajo la batuta de Raúl Aquiles Delgado, encabezará la gala La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine, programada para los días 18, 19, 25 y 26 de febrero, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, que servirá para recordar lo mejor de la música del cine italiano.

La selección incluirá piezas de los compositores Enio Morricone (1928-2020) y Nino Rota (1911-1979), que han tenido resonancia en películas como El Padrino, Cinema Paradiso, El bueno, el malo y el feo, La Misión, La Dolce Vita, Il Postino y Érase una vez en América, entre otras, que son reconocidas por los espectadores y cuyo lenguaje fue escrito a un alto nivel para orquesta sinfónica.

Éste será el cuarto año que tendremos esta alianza entre la Sinfónica de Minería y Fundación UNAM”, detalló ayer Aquiles Delgado, director asistente de la OSM, durante el anuncio de la programación que contará con la participación de la soprano María Fernanda Castillo y el bandoneonista Cesar Olguín.

Además, aseguró que con esta selección de Rota y Morricone será posible disfrutar algunas de las obras más emblemáticas del cine del siglo XX.

(En este programa) me emociona cómo se enlazan dos disciplinas, la música y el cine, y cómo estos compositores realmente enriquecen con la música todo lo que sucede en las películas”, agregó Aquiles Delgado.

Y aunque en nuestro concierto no vamos a tener proyecciones, sí vamos a tener la incorporación de un invitado especial, Juan Arturo Brennan, conocedor de ambas ramas, quien llevará el hilo conductor de contar un poco qué pasa en las diferentes escenas de las películas y qué sucede para la realización de esta música en particular”, dijo.

Dionisio Meade, presidente de la Fundación UNAM, destacó que esta cuarta edición de la gala sonora de dicha fundación este año destinará los recursos recaudados a alumnos con discapacidad de la máxima casa de estudios.