Irvine Welsh y José Luís Peixoto: creadores de universos inquietantes

Welsh escribe para sentirse “feliz, ansioso, desesperado”

Creador de personajes que son verdaderos despojos humanos, alcohólicos, drogadictos, violadores, asesinos de niñas, el escritor británico Irvine Welsh (1958) aclara que no le interesa provocar un impacto en los lectores de sus novelas negras.

“Lo que realmente busco es obtener una reacción de mi trabajo en la escritura; escribo para mí, para experimentar y sentirme yo mismo: alegre, ansioso, feliz, desesperado”, comenta en entrevista.

Aunque, el autor de la novela Trainspotting (1993), que tuvo un éxito extraordinario, al igual que su adaptación cinematográfica, admite que también juega con la reacción de los demás, con lo que espera de ellos.

“Somos seres humanos y somos sensibles a la violencia, o a los distintos picos de emociones que podemos experimentar. Ante la violencia cada vez más atroz que vivimos, no hay mucho que puedas hacer. Lo que debes es escribir el libro, ese es tu labor; y, entonces, te involucras a fondo en tu proceso. Ese es el trabajo fundamental del escritor”, afirma.

Tras haber pasado diez días “fabulosos” en la Ciudad de México, el novelista y autor de canciones dialogará hoy, a las 13:00 horas, con el escritor portugués José Luís Peixoto, en la quinta Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco), en el escenario Frida Kahlo del Jardín Hidalgo.

“No hemos conversado así antes. En realidad, cuando estoy en la difusión, en la promoción de un libro, solamente voy con el flujo. Vamos a ver qué nos trae el día”, dice risueño.

“He pasado un tiempo maravillosos aquí. Me he metido en el Metro azarosamente. He pasado por varias colonias. He disfrutado mucho el viaje. He encontrado a México muy bien. He tenido una experiencia muy buena, sobre todo, que he podido viajar solo”, indica.

Welsh presentará, también hoy pero a las 17:00 horas, en el escenario Carol Wilson de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, su novela Los cuchillos largos (Anagrama), la segunda de la trilogía que tiene al policía Ray

Lennox como protagonista; la primera fue Crimen (2008), y la tercera Resolution, que ya está publicada, pero aún no ha sido traducida al español.

Señala que, en Los cuchillos largos, Ray Lennox está “en una lucha de identidad todo el tiempo, en un conflicto con su identidad como policía, porque nunca lo fue en realidad. Se debate entre su identidad y la venganza”. A la par que busca resolver el asesinato de un diputado, al que encuentran en un almacén desnudo y castrado.

Afirma que en la trama subyace una especie de crítica al machismo, a la misoginia, a la corrupción y al racismo.

“Como escritor debes ser consciente del terrible legado del patriarcado, del capitalismo, del imperialismo; debes trabajar en contra de la historia”.

Su nueva novela está ambientada en Las Vegas.

Peixoto invita a “habitar” su ficción para que sea real

“La ficción no es irreal, no es sinónimo de mentira. Es una construcción para que uno viva en ella y, cuando estás adentro, es efectiva, es real y existe”, afirma el narrador y poeta portugués José Luís Peixoto (1974).

Recién galardonado con el Premio Vergílio Ferreira 2026, que otorga la Universidad de Évora, el autor de Cementerio de pianos regresa a México para participar en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco), donde hoy sostiene un encuentro con el británico Irvine Welsh, a las 13:00 horas, en el foro Frida Kahlo, en el centro de Coyoacán; y un conversatorio a las 14:00 horas, en el escenario Carol Wilson de la feria del libro mencionada.

“Es la primera vez que recibo un premio por mi trayectoria y eso me hace sentir un señor de casi 52 años. Uno siente que te valoran en casa. Los premios son una realización grande; pero los desafíos siguen. Los reconocimientos te despiertan la necesidad de ser más ambicioso con tu trabajo.

“Pero es importante mirar las cosas como son. Que esos momentos que vienen de un lugar de positividad no se vuelvan algo que te desvíe del camino esencial. Ganar un premio no hace que los libros sean mejores, y tampoco son peores si no lo ganas”, destaca en entrevista.

Quien ha abordado temas como la migración, las relaciones familiares, la muerte y movimientos sociales como la Revolución de los Claveles, dice que está acostumbrado a regresar a sus distintas obras porque algunas que escribió hace más de 20 años, como Te me moriste (2001), apenas se están publicando en español.

“Cuando los textos se tornan públicos, ganan una dimensión donde al mismo tiempo pertenecen a todos y a nadie. No hay un dueño exclusivo. Claro que hay una relación que sólo yo tengo con esos textos. Pero no me considero dueño de ellos. No me gusta decir qué significan, por ejemplo, porque en eso no tengo la última palabra”, añade.

Su novela La montaña, que se publicó hace cuatro meses, ya está en las manos de 15 mil lectores en Portugal, le informó su editor. Y adelanta que trabaja en una nueva obra, en la que aborda la maternidad.

Peixoto estará cerca de México este año, pues el próximo verano realizará una residencia artística en la Casa Estudio Cien Años de Soledad, donde el Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez confeccionó su novela

cumbre. “Estoy realmente emocionado con ese proyecto”.

Y sobre su charla con Welsh dice que “no sé a dónde nos llevará el conversatorio, pero seguro será muy interesante. Estuve con él en un festival en Uruguay hace años. Me parece interesante su narrativa no lineal. Pero respecto a los temas hay muchas diferencias. Son mundos distintos”.