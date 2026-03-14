Periodistas de Reuters descubren supuesta identidad de Banksy

HORENKA, Ucrania.–Periodistas de la agencia Reuters afirman haber desenmascarado a Banksy, el artista urbano más prolífico de Reino Unido, creador de murales políticamente provocadores. Su nombre real es Robin Gunningham, quien, según Reuters, cambió a David Jones hace algunos años.

Los periodistas Simon Gardner, James Pearson y Blake Morrison realizaron una búsqueda compleja y exhaustiva que inició en Ucrania, donde Banksy fue fotografiado y se reunió con los lugareños.

Cuando el mural de la bañera y otras obras de Banksy comenzaron a aparecer en Ucrania, Reuters se preguntó cómo había logrado semejante hazaña. La ciudad de Horenka se encuentra a menos de ocho kilómetros al este de Bucha, donde las fuerzas rusas habían dejado al menos 300 civiles muertos siete meses antes.

Posteriormente, el artista urbano tuvo un enfrentamiento con el fotógrafo jamaicano Peter Dean Rickards –quien supuestamente publicó imágenes del rostro de Banksy– y la búsqueda informativa culminó en un arresto en Nueva York en el año 2000, donde descubrieron una confesión manuscrita firmada.

Identidad oculta

El equipo de Reuters sostiene que Banksy, originario de Bristol, no es Robert Del Naja, el líder de Massive Attack, de quien se rumoraba que era el famoso artista debido a sus ideas políticas y su afición por el grafiti.

La investigación se complicó cuando Del Naja también estuvo en Ucrania en 2022, pero el músico apareció acompañado por otro hombre, Robin Gunningham, a quien han identificado como Banksy.

La publicación de los periodistas de Reuters expone argumentos para afirmar que Gunningham es Banksy, respaldando un informe de 2008 del Mail on Sunday que también afirmaba que Gunningham era Banksy.

ASUNTO LEGAL

El abogado de Banksy, Mark Stephens, escribió a Reuters que su cliente “no acepta que muchos de los detalles contenidos en la investigación sean correctos”.

Stephens también declaró al medio que publicar sus hallazgos “violaría la privacidad del artista, interferiría con su arte y lo pondría en peligro”, además de perjudicar al público.

“Trabajar de forma anónima o bajo un seudónimo sirve a intereses sociales vitales”, escribió Stephens. “Protege la libertad de expresión al permitir que los creadores digan la verdad al poder sin temor a represalias, censura o persecución”.

DEFENSA PERIODÍSTICA

Según Reuters, la agencia siguió adelante con el artículo tras concluir que “el público tiene un profundo interés en comprender la identidad y la trayectoria de una figura con una influencia profunda y duradera en la cultura, la industria del arte y el discurso político internacional”.

Entre las obras más famosas de Banksy se encuentra Niña con globo, que fue destruida inmediatamente después de venderse en una subasta, en un momento que se hizo viral y que le valió a la obra, ahora titulada El amor está en la basura, 25 millones de dólares.

En la investigación de Reuters, se afirma que un hombre parecido a Gunningham estaba presente en Sotheby’s de Londres cuando la obra fue destruida, observando la reacción del público.

CRÍTICA A LOS TRIBUNALES

La obra de Banksy que acaparó titulares recientemente apareció en septiembre del año pasado en la pared de los Tribunales Reales de Justicia de Londres, un edificio protegido como patrimonio histórico. Se trata de un juez atacando con su mazo a un manifestante desarmado.

Banksy la tituló Tribunales Reales de Justicia y se sugirió que era una crítica a la represión legal de las protestas propalestinas en Inglaterra. La obra fue retirada rápidamente.

TESORO NACIONAL

En su momento, Banksy fue una molestia para las autoridades británicas, que lo consideraban un vándalo, pero ahora se ha convertido en un tesoro nacional.

En una encuesta, los británicos lo calificaron como un artista más popular que Rembrandt y Monet y su cuadro Niña con globo fue elegido como la obra de arte favorita en Gran Bretaña.