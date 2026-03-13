RMS Carpathia: el barco que salvó a los supervivientes del Titanic

El RMS Carpathia no tiene la fama de protagonista, pero formó parte esencial de un evento histórico, pues se trata del barco que salvó a los supervivientes del Titanic. Su momento de gloria llegó en condiciones extremas: una noche gélida en el Atlántico Norte.

A diferencia del Titanic —que se presentó como el coloso “insumergible” de su época— el Carpathia era un transatlántico modesto, dedicado sobre todo a transportar pasajeros entre Europa y Norteamérica.

Cuando la llamada de socorro del Titanic llegó a sus radios, acudió al rescate más famoso de la historia naviera.

Aquella madrugada del 15 de abril de 1912, mientras la mayoría de barcos se hallaba lejos, el Carpathia respondió al SOS emitido por el Titanic tras chocar con un iceberg, y se lanzó a toda máquina hacia el peligroso campo de hielo.

Su llegada permitió rescatar a más de 700 personas que habían logrado sobrevivir al hundimiento en botes salvavidas, convirtiéndolo en uno de los símbolos de humanidad y coraje marítimos del siglo XX.

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El origen del RMS Carpathia

El RMS Carpathia era simplemente un barco más en la floreciente flota de transatlánticos de principios del siglo XX. Construido por los astilleros británicos C. S. Swan & Hunter en Wallsend, Inglaterra, entró en servicio el 5 de mayo de 1903.

Originalmente diseñado para transportar inmigrantes europeos y viajeros de clase media desde puertos como Londres y Liverpool hacia Boston o Nueva York, el Carpathia ofrecía más comodidad que otros barcos de su clase, aunque no contaba con los lujos que hoy asociamos con los trasatlánticos legendarios.

En 1905, sus capacidades fueron ampliadas para incluir primera clase, sumando espacio para acomodar a más de 2,500 pasajeros en total cuando operaba en su máxima capacidad.

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El RMS Carpathia responde al SOS del Titanic

La madrugada del 15 de abril de 1912 marcó un punto de inflexión en la vida del Carpathia. Mientras la nave realizaba su travesía desde Nueva York hacia Fiume, Austria-Hungría (actual Rijeka, Croacia), su operador de radio recibió un mensaje urgente de socorro procedente del RMS Titanic, pues se habían impactado contra un iceberg.

El encargado de captar aquella señal fue el radiotelegrafista Thomas Harold Cottam, quien, tras escuchar los mensajes de auxilio entre estática y ruido, corrió a informar al capitán Arthur Henry Rostron. Este último reaccionó con rapidez: ordenó un cambio inmediato de rumbo hacia el Titanic, preparó la tripulación y activó todos los recursos disponibles para acelerar la embarcación.

Aunque el Carpathia tenía una velocidad de servicio promedio de unos 14 nudos, el capitán Rostron presionó a la tripulación para que explotara al máximo las máquinas del barco, consiguiendo alcanzar unos 17 nudos, un récord para la nave en aquel momento.

Cuando el Carpathia llegó a la zona donde el Titanic había desaparecido bajo las olas, se encontró con cientos de pasajeros aferrados a botes salvavidas en medio del océano helado.

Los marineros del Carpathia trabajaron sin descanso para subir a bordo a los supervivientes, muchos de los cuales estaban exhaustos, congelados y profundamente afectados por la tragedia.

Al final, el Carpathia logró rescatar entre 705 y 712 supervivientes del Titanic, casi duplicando su propia tripulación original en número total de personas a bordo.

A pesar de la conmoción, el apoyo a los rescatados fue inmediato: se les brindó atención médica, alimentos calientes y alojamiento. El evento fue cubierto ampliamente por la prensa internacional, y el Carpathia fue celebrado como un gesto de humanidad en medio de una tragedia que había conmovido al mundo entero.

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El Carpathia después del Titanic

ras la fama por su heroica labor, el RMS Carpathia continuó su servicio, participando incluso en la Primera Guerra Mundial como transporte de tropas y suministros para los aliados.

Sin embargo, el 17 de julio de 1918, mientras navegaba en el Mar Céltico como parte de un convoy, el Carpathia fue alcanzado por tres torpedos lanzados por el submarino alemán U-55, lo que provocó su hundimiento.

Aunque la mayoría de pasajeros y tripulantes sobrevivieron al ataque, cinco personas perdieron la vida ese día.

Durante mucho tiempo, el paradero de los restos del Carpathia fue un misterio. Hasta que en el año 2000, el explorador Clive Cussler y su organización, la National Underwater and Marine Agency , anunciaron el descubrimiento del pecio del Carpathia a unos 152 metros de profundidad, situado aproximadamente a 185 millas de la costa de Inglaterra.

El RMS Carpathia tomó el papel de salvador del Titanic aquella fatídica noche, siendo aparte de la historia y con un legado que sigue siendo recordado.