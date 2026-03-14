Advierten paro laboral en sitios históricos de Veracruz

VERACRUZ.– Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Veracruz (INAH) advirtieron de un inminente paro técnico y la posible suspensión de actividades en las zonas arqueológicas y sitios históricos debido a la precarización laboral en estos espacios.

En una manifestación afuera de las oficinas regionales del INAH, los trabajadores señalaron que si no obtienen respuesta a sus demandas antes del 18 de marzo habrá un paro que podría culminar con el cierre de zonas arqueológicas, en vísperas de Semana Santa y la Cumbre Tajín.

Integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) denunciaron que desde hace ocho años la institución no entrega el denominado Capítulo 5000, que contempla herramientas, maquinaria y equipo básico para la conservación de monumentos y zonas arqueológicas.

Gabriel del Valle Ferral, secretario general de la Sección Veracruz de ese sindicato, enfatizó que han agotado las vías institucionales enviando más de 60 oficios a la Dirección General del INAH sin obtener respuesta. “No tenemos ni machetes para cortar la maleza, ni gasolina para las podadoras. Es una ironía que se hable de la grandeza de nuestra cultura en foros internacionales mientras los custodios y técnicos no tienen ni guantes de protección para trabajar”, sentenció el dirigente.

De concretarse el cierre se verían afectados sitios de alta afluencia como El Tajín (Papantla), Cempoala (Úrsulo Galván), Quiahuiztlán (Actopan) y la fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz.