Así será el Día de Muertos que tendrá Puebla: ¡expo de Botero y más de 500 actividades!

Puebla se prepara para vivir una temporada de Día de Muertos llena de tradición, cultura y arte. Durante octubre, la ciudad tendrá más de 500 eventos, entre los que destacan recorridos, actividades gastronómicas, exposiciones y el esperado Festival de Muertos es un Sueño.

A esta celebración se suma una exposición de Fernando Botero, con la muestra Viacrucis, que llegará al Palacio Municipal de Puebla a finales de noviembre. Con estas actividades, las autoridades buscan acercar a habitantes y visitantes a la riqueza cultural y patrimonial de la ciudad.

El programa tiene como objetivo promover el patrimonio cultural, reconocida como Ciudad Patrimonio, y mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos entre las nuevas generaciones.

"El año pasado nos fue muy bien. Fue un desfile muy importante. El centro histórico se disfraza del Día de Muertos mexicano para recordar a la gente que se nos adelantó. Pasar estas tradiciones a nuestras juventudes, a nuestras infancias para que ellos posteriormente puedan hacer lo mismo", expresó José Chedraui Budib, presidente Constitucional del Municipio de Puebla a Excélsior.

¿Qué actividades habrá en Puebla por el Día de Muertos?

Como parte de la temporada de Día de Muertos en Puebla se realizarán diferentes actividades culturales, gastronómicas y turísticas para celebrar esta tradición mexicana y destacar el patrimonio de la ciudad.

Durante la conferencia de prensa participaron José Chedraui Budib, presidente Constitucional del Municipio de Puebla; Jaime Raúl Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla; Gregory Camacho Wardle, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico de Puebla, y Juan José Sánchez Martínez, presidente de CANIRAC Puebla.

Entre las actividades anunciadas se encuentran:

Noche de Museos, que se realiza una vez al mes.

Noche de Museos, que se realiza una vez al mes. Recorridos por el panteón, como parte de las experiencias relacionadas con la temporada.

Gastronomía tradicional, con el mole de caderas como uno de los platillos representativos.

Festival de Muertos es un Sueño, uno de los principales eventos de la temporada.

Festival de Muertos es un Sueño

El Festival de Muertos es un Sueño llegará a su XIX edición y se realizará del 23 de octubre al 3 de noviembre, con actividades de acceso gratuito.

El programa contempla más de 50 actividades, entre las que destaca un tapete monumental de mil 65 metros cuadrados en el Zócalo de Puebla, elaborado por maestros artesanos de Huamantla.

También habrá un corredor de ofrendas y la participación de la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, quien llegará con un desfile de modas.

A la celebración se sumará Estefan Jackson, reconocido por sus espectáculos de tributo a Michael Jackson, además de leyendas tradicionales y otras actividades.

Exposición de Botero llegará a Puebla

Como parte de la oferta cultural, Anel Nochebuena Escobar, directora general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), adelantó que la exposición “Viacrucis”, de Fernando Botero.

“Hace muchos años que el maestro Botero no llega a México, hablamos de más de 10 años y felizmente llega Botero a Puebla. La exposición la estamos esperando en la galería de Palacio Municipal”.

La muestra estará abierta desde las 9:00 hasta las 20:00 horas, a partir del 28 de noviembre y hasta marzo de 2027.

Una exposición que reunirá 60 obras del reconocido artista colombiano y ocupará uno de los espacios culturales con mayor afluencia del Palacio Municipal.

"Puebla se posiciona como un epicentro cultural... Va cerrando este año con una exposición icónica para el país y es una nota internacional de la cual estamos muy contentos", señaló Nochebuena Escobar.

Asimismo, agradeció a las instituciones y autoridades que hicieron posible la llegada de las obras, entre ellas autoridades de Colombia y el Museo de Antioquia.

Con esta programación, Puebla busca cerrar el año con una agenda cultural que combina las tradiciones del Día de Muertos, la gastronomía, las expresiones artesanales y el arte internacional, ofreciendo distintas opciones para disfrutar de su patrimonio y atractivos turísticos.