Destruyen el mural Alegoría de los orígenes de David Celestinos Isaacs en Tuxpan

Con pintura blanca el personal del ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, cubrió los murales que durante más de dos décadas formaron parte de la fachada del palacio municipal, entre las obras destacaban Alegoría de los orígenes y cultura de Tuxpan, obra creada en 1999 por el artista plástico huasteco David Celestinos Isaacs, cineasta y promotor cultural, fallecido en 2013.

La intervención ocurrió sin previo aviso y generó una oleada de críticas ciudadanas y reclamos de la familia del autor, porque el ayuntamiento emitió un comunicado en el que buscó justificar la renovación del palacio y la pintura debido a “problemas estructurales”, ahora exigen que las autoridades exhiban los peritajes que determinaron la eliminación de la obra.

De acuerdo con testimonios de algunos residentes de Tuxpan, el hecho ocurrió el lunes 23 de febrero.

Borran escenas que narraban la historia y cosmovisión de Tuxpan

Los trabajos comenzaron en la madrugada y continuaron a lo largo del día. Las paredes exteriores del Palacio Municipal, incluida la que se ubica frente a la Catedral de la Virgen de la Asunción, amanecieron cubiertas de pintura blanca, borrando por completo las escenas que narraban la historia, cosmovisión y vida cotidiana del municipio.

El mural representaba elementos emblemáticos como el tochtli (conejo), la diosa huasteca Ixcuiname Tlazoltéotl, el Sol poniente de Amatlán, Quetzalcóatl, las desembocaduras de los ríos Tuxpan y Cazones, pescadores en embarcaciones rústicas y escenas urbanas que mostraban la transformación del puerto.

Hay organizaciones y activistas culturales que ya se han pronunciado sobre este caso y exigen sanciones para quienes destruyeron esta obra patrimonial.

Si bien algunos ciudadanos reconocieron que el mural presentaba deterioro por el paso del tiempo y la erosión, señalaron que debieron realizarse trabajos de restauración, ya que la obra estaba registrada y las autoridades debieron avisar a la comunidad o en su caso, reproducir fielmente el mural original, porque es parte de la historia local.

Desaparición del patrimonio

