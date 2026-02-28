Colectivo Tilcoatle vela por la ecología y fomenta la cultura

El Colectivo Tilcoatle, con sede en La Crucecita, en las Bahías Huatulco, en Oaxaca, se dedica a la promoción del arte, la cultura y la expresión creativa, con miras a provocar la reflexión sobre el entorno social y ambiental de la costa oaxaqueña.

Durante casi 15 años de trabajo, la comunidad artística y ambientalista de la zona han colaborado en talleres con artesanos, infancias, juventudes y adultos mayores, explorando temáticas como el arte urbano, las tradiciones en la región, la defensa del territorio, la pintura, los huertos de traspatio y el consumo local.

Ante la falta de sitios culturales sólidos en el desarrollo turístico, Tilcoatle –que en náhuatl significa serpiente de color obscuro, no venenosa, habitante de los humedales– ocupa ese vacío que las autoridades oficiales tienen desatendido desde la creación del complejo turístico a la fecha.

Estimular la reflexión social y ambiental

Hoy, este espacio autogestivo es un referente en la región por estimular la reflexión social y ambiental a través de diversas expresiones artísticas.

Jesús López Aguilar, coordinador de actividades resume que el Colectivo es un ejemplo de la forma en que la sociedad civil, artistas independientes locales y visitantes se han movilizado y a partir de la autogestión han establecido una red de apoyo que incluye tequios (trabajo comunitario) y acciones solidarias al paso de un huracán o un temblor, sin dejar de lado el activismo en contra de la privatización de las playas.

En entrevista con Excélsior, López Aguilar comenta que luego de coincidir en el Movimiento Ciudadano por la Defensa de Cacaluta, en 2010, que se oponía al turismo depredador y a los proyectos inmobiliarios, algunos de sus participantes crearon un cineclub, que lleva por nombre Cine Verde y Vivo, y que proyecta obras experimentales, documentales y biopics; ahí surgió la semilla de la familia Tilcoatle.

Después de formar el cineclub nos dimos cuenta que también teníamos que ser activistas”, recuerda.

Naturaleza y arte. La Casa Tilcoatle se ubica en Chacah 410, Sector H, La Crucecita, Santa María Huatulco, Oaxaca.

A lo largo de los años, de acuerdo con una amplia agenda cultural, la casa se transformó en galería de pintura y grabado, sala de cine, sala de teatro y espacio de lectura de poemas; a la fecha, también cuenta con un área para talleres creativos de cerámica, macramé, pintura (acuarela, óleo y acrílico) e incluso tecnologías modernas como realidad aumentada y 3D.

Asimismo, el Colectivo Tilcoatle acompaña emprendimientos como el mercado orgánico de la localidad.

La experiencia del colectivo “ha sido muy ilustrativa y rica, pero igualmente difícil”, asegura López Aguilar, debido a que, por una parte, no tener vínculos institucionales les ha permitido ser independientes; libres en la creatividad, sin pensar en quedar bien con nadie ni en cuánto se va a ganar por ello.

En más de una década de trabajo, la unión de las personas y los grupos comprometidos con la cultura –prestadores de servicios, empresarios, artesanos, académicos e instituciones educativas– les ha permitido desarrollar proyectos con los que consiguen recursos e involucran a la comunidad.

El proyecto Oaxaquia Instalación Artística

Uno de los proyectos más destacados del Colectivo Tilcoatle es Oaxaquia Instalación Artística que reúne anualmente a artistas oaxaqueños, quienes a través de diferentes lenguajes y técnicas hablan desde lo conceptual y de lo material lo que los ofrece el estado.

La iniciativa cultural presenta trabajo de grabado, mapping, acrílico, óleo, acuarela, cerámica, intervención e ilustración digital, relieve en hueso, técnicas mixtas, bordado y fotografía. Este trabajo creativo lleva tres ediciones que han sido posibles gracias a la colaboración de la sociedad civil y el Colectivo.

El nombre de Oaxaquia está fundamentado en la investigación del geólogo Fernando Ortega, quien refiere que Oaxaca, en conjunto con territorios de Hidalgo y Tamaulipas, fueron parte de un microcontinente y poseen una historia de desplazamientos y colisiones sumamente compleja desde su formación, hace mil millones de años hasta ahora.

El volumen III de su iniciativa cultural 2026, presentó la obra sobresaliente de 16 artistas en el complejo de condominios Meridian, que concretó expresiones artísticas en una instalación de sofisticado diseño arquitectónico, creando armoniosos espacios muy cerca del mar.

*mcam