Avanzan 80% en la restauración del archivo de Octavio Paz

Con un total de 298 mil 965 bienes del archivo del poeta Octavio Paz (1914-1998), único Nobel de Literatura mexicano, y su esposa Marie José Tramini, inventariados, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) decidió trasladar este acervo a la sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) y sumar diez nuevos especialistas al equipo “para concluir las tareas con oportunidad y eficacia”.

La dependencia informó ayer que los documentos, objetos personales y obras de arte que integran este archivo, declarado Monumento Artístico el 5 de octubre de 2018, se encuentran en proceso de traslado al Cencropam desde el lunes pasado.

La idea, explicaron, es “contar con mejores condiciones de espacio, equipamiento y control técnico, lo que permite agilizar las tareas especializadas y avanzar hacia la conclusión de las acciones de conservación, catalogación y digitalización previstas para el presente año”.

Señalan que, desde 2019, se han realizado labores de saneamiento, estabilización, inventario, embalaje, traslado, restauración, digitalización y catalogación de los bienes ubicados en todos los inmuebles propiedad de los Paz.

Avances significativos

El instituto detalló que, entre junio de 2023 y el 16 de febrero pasado, se han registrado “importantes avances” en la conservación y el procesamiento del archivo personal de Paz; que está conformado por 137 mil 277 fojas, “de las cuales, 110 mil 521 fojas han sido restauradas y colocadas en guardas (80.4%), 64 mil 217 han sido digitalizadas (50.3%) y 39 mil 334 han sido catalogadas (28.4 por ciento)”.

Estas acciones se realizan en coordinación con el DIF-CDMX, responsable como albacea del archivo, y con el Juzgado 25 de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Entre los materiales que se han identificado, en los trabajos que se estaban realizando en la Casa Marie José y Octavio Paz, en la colonia Tacuba, destacan 663 obras artísticas enmarcadas y 999 no enmarcadas, 494 obras artísticas de Marie José Tramini, 105 libros de artista, 2 mil 4 notas periodísticas, 40 mil 97 libros, catálogos y revistas, 46 mil 521 fotografías, entre una larga lista.

