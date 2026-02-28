Una apuesta por lo trascendente; 20 años de Posdata Editores

“A pesar de que seguimos viendo al mercado editorial con el filtro de la centralización, si miras al norte o al sur del país, descubres que hay un auge de editoriales independientes y de proyectos consolidados. Por más estigmas, la realidad es que estamos construyendo más lectores”, afirma sin dudar la editora Violetta Ruiz.

La directora editorial de Posdata Editores, el sello regio que llega a sus 20 años de vida con un catálogo de 49 títulos en cuatro colecciones, explica en entrevista que la producción de libros accesibles y la distribución han sido los desafíos más importantes.

Insertar en librerías nuestros títulos implica un 70% de su precio. Y, como son de bajo costo, la distribución se convierte en una inversión. No recuperas el 100 por ciento. Hemos tenido que establecer sinergias para reducir costos”, reconoce.

Violetta Ruiz, directora editorial de Posdata Editores.

“Pero, aun así, nos hemos dado el gusto de elegir lo que queremos publicar. Para nosotros, es vital que nuestros libros trasciendan más allá de la venta masiva”, agrega.

La gestora explica que la vocación original de Posdata Editores, fundada en Monterrey en 2006 por el escritor José Jaime Ruiz, fue la poesía, a través de Versus, que “busca publicar voces consolidadas de autores internacionales y crear antologías de su trabajo.

A la par surgió la colección Posdata, más miscelánea, integra ensayo, textos periodísticos, narrativa y aforismos. Y también fue importante la propuesta de Hormiga Iracunda, editada por Zaira Espinosa, que se volvió un punto de referencia en Latinoamérica de la publicación de minificción; es la que más circula”, detalla.

“Y Lágrima de Batavia es la más reciente, incluye voces de escritores emergentes, la poesía de menores de 40 años”, añade.

Los autores más destacados de Posdata Editores

Entre los autores del sello destacan Francisco Hernández, Daniel Sada, Aurelio Asiain y Ana Clavel, así como Ana María Shua y Juan Gelman; y las traducciones al español de la poeta polaca Wisława Szymborska, Premio Nobel de Literatura 1996.

Adelanta que este año lanzarán cuatro novedades editoriales, entre ellas Voto de indecisión, de Rowena Bali, y dos títulos enfocados a la literatura italiana.

Revista Posdata regresa en formato impreso

Y anuncia el regreso de la Revista Posdata en formato impreso, trimestral y gratuita, con números dedicados al norte de México y los especiales 20 poetas y 20 narradores, por el aniversario.

Concluye que la literatura del norte goza de buena salud. “Cada vez vemos más voces femeninas y, de alguna manera, se está deconstruyendo el paradigma de la literatura del norte como narcofronteriza de la violencia. Hay nuevas temáticas y relevos generacionales”.

Los días 11 y 14 de marzo presentarán conversatorios en la feria regia UANL.

*mcam