“Héroes y leyendas”: Cuerpos guiados por las estrellas

“La astrología es una cosmovisión, una forma valiosa de entender el mundo, el universo, porque establece una correspondencia clara y fuerte entre el individuo y el cosmos”, comenta el coreógrafo mexicano Óscar Ruvalcaba.

“El presente es obtuso. Siempre estamos enamorados de él y tendemos a tirar lo que está en el pasado. Desde su irrupción en el Renacimiento, la ciencia es lo que valida al hombre, incluso moral y éticamente.

Por esta razón, se emprendió una campaña de desprestigio sobre lo antiguo. La astrología formó parte de ese paquete. La ciencia, que se adueñó del mando y del mercado, cortó la conexión con el todo; el universo le interesa sólo como un objeto de estudio, y no de relación”, afirma en entrevista.

Con la idea de reconstruir el lazo entre el ser humano y el universo, el también bailarín y docente creó Héroes y leyendas, una coreografía con toques multidisciplinarios que se estrenará el 27 de agosto, a las 19:00 horas, en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes, donde dará funciones hasta el día 30 de este mes.

La obra, explica, está inspirada en la Astrología más popular en Occidente, la llamada greco-caldea, cuya esencia gira en torno a mitos y arquetipos que establecen un sistema de organización del universo y su correspondencia con el hombre.

Es una analogía de la estructura fundamental de la psique humana, narrando el viaje del alma desde Aries hasta Piscis. Es un viaje escénico de autodescubrimiento y perfección”, detalla.

Quien fue maestro durante más de 30 años en la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello agrega que le interesa el Zodiaco porque establece una relación entre el universo y el individuo.

Me parece hermoso que se ligue mi nacimiento con un momento específico del movimiento de las estrellas. Me hace sentir acompañado, parte de algo más grande, no me siento solo ni desconectado”, admite.

Óscar Ruvalcaba Cía. Danza Contemporánea interpretará este montaje de 75 minutos. Cortesía Óscar Ruvalcaba Cía., Danza Contemporánea

El titular de Óscar Ruvalcaba Cía., Danza Contemporánea, que interpretará este montaje de 75 minutos, confiesa que desde niño ha sentido fascinación por las estrellas y las constelaciones.

“Me apasionaban los símbolos: el centauro de Sagitario, el carnero de Aries o el aguador de Acuario. La astrología es tan importante y significativa como el arte, la filosofía y la religión, formas que te conectan con el todo.

La astrología no nació para predecir el futuro, sino para leer el mensaje de los dioses en el cielo. Se estudiaban las estrellas y se interpretaban. A veces, cuando mi fe flaquea, me acerco a algo que me haga el camino más agradable”, señala.

Ruvalcaba está convencido de que “el ser humano siempre ha mirado al cielo, porque siempre nos estamos preguntando qué es esta vida y si es lo único que hay. El universo es muy grande para comprenderlo, por eso debemos organizarlo para darle un sentido. El mito es muy poderoso y nos sigue modelando. Es el mapa de la psique. No podemos vivir divorciados del cosmos”.

Aclara que la astrología “no me parece tan importante en su parte predictiva, pero sí en su aspecto simbólico y arquetípico, pues provee de un modelo sobre el cual reflexionar pues, como dijo Joseph Campbell, el mito es el mapa del alma humana”.

La obra está integrada por tres secciones: "La Madre Tierra pariendo a los dioses", "El nacimiento de la humanidad" y "El Zodiaco y las estrellas". Sobre esta división, el creador explica que quiso establecer una línea de tiempo y de narrativa como todas las mitologías, donde hay un principio y un momento actual.

En escena aparecerán ocho bailarines, encabezados por Ruvalcaba: Antonio Soria, Paulino Medina, Diego Emilio Labra Cajero, Luis Reséndez, Marco Martínez, César Cortés y Rafael Gómez.

El autor de unas 20 obras, “las que me parecen importantes y me siguen significando, más las de mediano formato”, especifica que Héroes y leyendas es la primera parte de una trilogía que propuso para obtener la beca del Sistema Nacional de Creadores de Artes de 2025, con el título de Historias e intersecciones.

El tema central, apunta, es la astrología. “La primera está inspirada en la astrología greco-calde, la segunda en la astrología azteca y la tercera en la maya”.