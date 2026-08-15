¡No te lo pierdas! Thai Festival en CENART traerá a famosos de Tailandia, T-Pop y mucho más a CDMX

Para acercar al público a las tradiciones contemporáneas de Tailandia y a algunas de sus famosas personalidades de la actualidad, con la presentación de Ice Amena e Ize&Marissa, actrices reconocidas por sus producciones de género GL (Girls’ Love), se realizará la segunda edición del Thai Festival, que se llevará a cabo el 29 y 30 de agosto en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Organizado por la Embajada Real de Tailandia en México, que dio pie a la creación de este encuentro, y la Secretaría de Cultura federal, el festival ofrecerá dos días para reforzar el puente entre ambas naciones y demostrar que, aunque miles de kilómetros separan a México de Tailandia, la cultura tiene una manera especial de acortar las distancias.

“Nosotros, como tailandeses, también amamos la cultura mexicana. Compartimos muchas cosas, como el amor; y el hecho de que estemos lejos no significa un impedimento para que haya un acercamiento”, dijo el Excelentísimo Sr. Rooge Thammongkol, en entrevista con Excélsior.

De esta manera, el Thai Festival busca consolidar una relación estrecha entre las tradiciones de ambos países y generar un espacio de encuentro en el que visitantes y autoridades puedan conocer más sobre sus respectivas costumbres.

“Siempre desde la cultura, las artes y este tipo de intercambios se busca generar una dinámica de conocernos más entre los pueblos hermanos”, destacó en entrevista Vicente Jurado López, coordinador del Centro Nacional de las Artes.

El Thai Festival representa una oportunidad para traer a la capital mexicana una probada de su gastronomía, muestras artesanales, cine, música y distintas expresiones de la cultura tailandesa que volverán al Cenart después de que su primera edición reuniera a miles de personas.

“Esta Plaza de las Artes, hace un año, estaba llena, 6 mil 600 personas;que se dicen como si fuera cualquier cosa, pero la gente estaba disfrutando, cantando, bailando y admirando a artistas que nunca habían soñado tener así, cerquita, en vivo, y de pronto estaban aquí. Fue de verdad una experiencia muy positiva.

“Y totalmente inspirados por esa alegría que compartimos en el Thai Festival del año pasado, decidimos volver a subir la apuesta y aventarnos a este Thai Festival 2026”, contó Raúl Uribe, director de programación artística del Cenart.

El sábado 29 de agosto, la Autoridad de Turismo de Tailandia estará a cargo de diversas actividades, entre ellas una exhibición de Muay Thai y la semifinal del Concurso de T-POP Cover Dance, que en su primera edición tuvo una gran respuesta del público.

Ese mismo día también se realizará la firma de autógrafos de Ice Amena, Ize&Marissa y MCKA.

Mientras que el domingo 30 de agosto, los asistentes podrán disfrutar de clases de aerobics y T-Pop, una charla sobre rock y tatuajes, una exhibición de Muay Thai por WBC, la final del Concurso de T-POP Cover y las presentaciones de Ice Amena, Ize&Marissa y MCKA.

Durante ambos días, la cultura tailandesa llegará al Cenart a través de actividades concentradas en la Plaza de las Artes, el Aula Magna y la Plaza Legorreta, en un horario de 11:00 a 18:00 horas. La programación completa puede consultarse en la página oficial del centro.