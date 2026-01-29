Descubren vestigios antiguos en Xiutetelco

En la Sierra Nororiental de Puebla, en San Juan Xiutetelco, el INAH realiza, desde diciembre pasado, un rescate arqueológico que permite recuperar materiales prehispánicos clave para comprender los orígenes del asentamiento.

El núcleo del poblado actual se asienta sobre lo que fue una importante ciudad prehispánica, de aproximadamente 28 hectáreas, informó ayer el instituto.

Las características arquitectónicas de los basamentos localizados apuntan a la existencia de un amplio espacio ceremonial que, además, fungió como un nodo estratégico para el intercambio de bienes suntuarios a larga distancia.

Las labores de salvamento arqueológico se originaron de las obras de repavimentación en la calle Cuauhtémoc.

El arqueólogo Alberto Díez Barroso, coordinador del proyecto, subraya la relevancia de la intervención integral, la cual da continuidad a exploraciones realizadas en la década de 1940, así como a diversas inspecciones en los años 90.

El equipo de investigación ha recuperado elementos que aportan información sobre el modo de vida de los antiguos habitantes de Xiutetelco y acerca del papel que el asentamiento desempeñó en las redes comerciales de Teotihuacan o Tula.

De acuerdo con Diez Barroso, los hallazgos evidencian un continuum cultural que abarca desde etapas previas al periodo Clásico (100-650 d.C.), hasta finales del Posclásico Temprano (900-1200 d.C.).

Entre los materiales destaca una olla globular, de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, descubierta a principios de este mes, que posiblemente data del Epiclásico (600-900 d.C.) y se asocia a la plataforma de un basamento.