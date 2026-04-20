 Descubren cañón y fusiles del siglo XIX en cenote de Yucatán; rescatan armas de la Guerra de Castas

Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) rescataron una serie de objetos, que datan del siglo XIX, en el cenote Síis Já, ubicado bajo el suelo del exconvento de San Bernardino de Siena, en Yucatán.

De acuerdo con los expertos, dichos objetos datan de la época de la Guerra de Castas (1847-1901).

La intervención se realizó en febrero pasado para evaluar el estado de los vestigios, luego de algunas denuncias por proyectos no autorizados en el sitio.

Ante el ingreso de buzos no autorizados, el instituto hace un llamado urgente a la comunidad para preservar el sitio. Cortesía INAH

Según las investigaciones hechas hasta el momento, Síis Já —cuyo nombre en maya significa ‘pozo de agua fría’— es el depósito de un contexto bélico único en su tipo, pues durante la también llamada Guerra Social Maya, el ejército gubernamental yucateco habría arrojado sus pertrechos al agua, entre 1847 y 1848, para evitar que cayeran en manos de las fuerzas rebeldes mayas.

Contexto bélico y pertrechos militares

A la fecha, en dicho cenote se han registrado 153 armas de fuego, entre fusiles y mosquetes de origen español e inglés, así como un cañón de hierro montado sobre su carro de madera original y diversos objetos, como incensarios y vasijas de cerámica, mayólica, talaveras y porcelanas, entre otros, cuya temporalidad va desde la época prehispánica hasta el siglo XX, que han permanecido in situ para favorecer su conservación.

El INAH continúa con registro de vestigios encontrados en el cenote Síis Há, en Yucatán. Cortesía INAH

Durante la reciente intervención, Gustavo García, arqueólogo de la Subdirección de Arqueología Subacuática, realizó un primer registro fotogramétrico, al captar imágenes de un fusil y del cañón, así como de una concentración de materiales diversos, para su procesamiento con softwares especializados.

Además, con el registro 3D detallado será posible revisar las evidencias arqueológicas desde diferentes aspectos y preservar los materiales en el lugar, además de facilitar la contextualización de los hallazgos en su entorno original y posibilitar el análisis comparativo con otros sitios.

El cenote se ubica bajo el suelo del Ex Convento de San Bernardino de Siena, en Sisal, Valladolid. Cortesía INAH

Protección y tecnología 3D en el cenote

Asimismo, reconoció el INAH, se detectó la intrusión de buzos no autorizados, evidenciada por la presencia de “líneas de vida” ajenas a los proyectos oficiales.

Ante el estado crítico en el que se encuentra el sitio patrimonial sumergido, el INAH y la Fundación Convento Sisal Valladolid AC., hicieron un llamado urgente a la comunidad para protegerlo, poner en valor su importancia y retomar el proyecto de investigación con el arqueólogo yucateco Sergio Grosjean, que comenzará con saneamiento para retirar materiales modernos y realizar un nuevo levantamiento sistemático del sitio, lo cual permitirá el estudio y conservación de las piezas.

Arqueólogos de la Subdirección de Arqueología Subacuática realizaron levantamiento fotogramétrico de un fusil y un cañón de la Guerra de Castas. Cortesía INAH

Además, aseguró que se retornarán al exconvento de San Bernardino de Siena materiales que se han restaurado y conservado por parte del Centro INAH Yucatán, colectados en 2003, en el marco de la investigación del proyecto Atlas Arqueológico Subacuático para el Registro, Estudio y Protección de los Cenotes en la Península de Yucatán, de la SAS, los cuales se expondrán en el museo de sitio del inmueble, el segundo más antiguo de la península.