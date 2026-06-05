Lluvias destapan daños en La Esmeralda y el Conservatorio Nacional de Música

Alumnos de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda denunciaron ayer que, luego de las intensas lluvias del pasado miércoles, diversos espacios de dicha academia, que recién fueron renovados por la Secretaría de Cultura, que dirige Claudia Curiel, resultaron afectados.

Hasta el momento, la información que han recibido los estudiantes es que se trató de una fuga de agua en la bodega de servicios escolares, en el Taller 1 de Pintura y en los pasillos del edificio de Bidimensión y Tridimensión.

Los daños, comentaron a Excélsior, incluyen la afectación de materiales guardados en bodegas y gavetas del taller, así como cables, computadoras, los controles de las televisiones de las aulas, archivos, herramientas, obras de pintura e incluso un proyecto de titulación.

Las afectaciones en La Esmeralda se reportaron tras las lluvias del miércoles pasado. Especial.

Los alumnos explicaron que las afectaciones ocurrieron en una zona que recientemente fue remodelada por las autoridades de cultura, a lo cual se les informó que se tapó el desagüe pluvial y, al no tener a dónde ir el agua, se filtró por una tubería rota, lo cual nadie detectó previamente.

Por otro lado, alumnos del Conservatorio Nacional de Música (CNM) reportaron que luego de las lluvias del pasado miércoles se registraron nuevos daños en otro espacio de dicha academia.

En esta ocasión se trató de la oficina de la Sociedad Estudiantil del Conservatorio Nacional de Música, sin que se registraran daños en el archivo y los materiales que resguardan, pero con la posibilidad de que con las siguientes lluvias se registren mayores afectaciones o algún riesgo, debido a que se observaron desprendimientos del recubrimiento del yeso.

Hasta el momento, ninguna autoridad cultural ha informado sobre la situación en ambos espacios educativos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que recién fueron intervenidos, ni las acciones que se emprenderán.