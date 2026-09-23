“La poesía es una necesidad en este momento. Es un lugar donde la lengua es resistente, donde los poetas resisten”, comentó ayer la poeta quebequense Denise Desautels (1945), quien se alzó con el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines/ Gatien Lapointe 2026.

En una ceremonia realizada en el Seminario de Cultura Mexicana (SCM), el galardón creado en 2003 se otorgó a la autora de más de 40 poemarios por el libro Tombeau de Lou (Sepulcro de Lou), publicado en 2000 por Éditions du Noroît, y en 2015 por Mantis Editores en edición bilingüe, con traducción de Silvia Pratt.

Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2026: Denise Desautels gana el galardón en México FOTOS: CORTESÍA SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA

Sepulcro de Lou: Una exploración sobre el dolor, la soledad y la enfermedad

“Tiene la verosimilitud punzante de un testimonio personal y la compleja hondura de un descenso a la soledad, al malestar, al deterioro del cuerpo, al cansancio y a la incomunicación. Se trata de un texto con un ritmo sostenido que se transforma en pulsión hacia el dolor, hasta rescatar la vida”, apuntó el jurado integrado por Luis Armenta Malpica, Silvia Eugenia Castillero y Luis Vicente de Aguinaga.

“El libro es un largo poema en prosa en el que, con inteligencia penetrante, la autora detalla hasta la última minucia la enfermedad, el declive, la agonía y el fallecimiento de una amiga de la infancia de quien nunca sabemos su nombre”, comentó el poeta Marco Antonio Campos.

Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2026: Denise Desautels gana el galardón en México FOTOS: CORTESÍA SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA

La muerte y la memoria: El vínculo entre la poesía de Quebec y México

Desautels dijo que observa una cercanía entre la poesía quebequense y la mexicana y dice que la muerte es un tema compartido. “Recuerdo mis momentos en México, especialmente en otoño; la muerte estaba muy presente y me sentía en casa”.