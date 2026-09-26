¿Fan de Tim Burton o Spiderman? Este concierto sinfónico revivirá la música de sus películas

Si eres fan de las películas de Tim Burton, Batman o Spider-Man, prepárate para reconocer algunas de sus bandas sonoras más memorables. El Centro Cultural Ollin Yoliztli recibirá un tributo sinfónico a Danny Elfman, por lo que durante una noche este recinto se llenará de música de cintas como El extraño mundo de Jack, Spider-Man y El joven manos de tijera.

Para los fans del cine y de las grandes bandas sonoras, este concierto será una oportunidad para volver a escuchar en vivo algunos de los temas que han acompañado a personajes y películas que se convirtieron en clásicos.

¿Quién es Danny Elfman?

Es un reconocido compositor, músico y cantautor estadounidense que ha creado algunas de las bandas sonoras más recordadas de la industria cinematográfica.

A lo largo de su trayectoria ha participado en más de 100 bandas sonoras para cine y televisión, además de haber recibido tres premios Primetime Emmy y un premio Grammy.

Su carrera en el cine comenzó con La gran aventura de Pee-wee en 1985, cinta con la que hizo su debut como compositor. Posteriormente, trabajó en películas como Beetlejuice, El extraño mundo de Jack, El gran pez, El cadáver de la novia, Alicia en el país de las maravillas, Spider-Man y Doctor Strange en el multiverso de la locura, entre otras.

¿Qué habrá en el concierto tributo a Danny Elfman?

Si eres fan de las películas fantásticas y oscuras que han marcado la carrera de Danny Elfman, podrás sumergirte en sus universos a través de la música.

Durante el concierto se interpretarán temas de películas como Batman, El extraño mundo de Jack, Beetlejuice, Spider-Man y El joven manos de tijera.

Será un encuentro especial para los fans de las bandas sonoras, quienes podrán disfrutar de algunos de los grandes éxitos de Elfman en formato sinfónico.

Este tributo es una producción de Seven Waves, que ofrecerá una experiencia en la que la música y el cine convivirán sobre un mismo escenario.

¿Dónde será el concierto de Danny Elfman en CDMX?

Si quieres disfrutar de este tributo sinfónico, el concierto se realizará el domingo 25 de octubre a las 19:30 horas, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

El recinto se encuentra ubicado en Periférico Sur 5141, colonia Isidro Fabela, Tlalpan. Para llegar en transporte público, la estación de Metrobús más cercana es Perisur de la Línea 1, ubicada aproximadamente a 12 minutos caminando.

Orquesta sinfónica de películas / Imagen ilustrativa Foto: Canva

¿Cuánto cuestan los boletos para el tributo a Danny Elfman?

Para los fans de las películas y de la música de Danny Elfman, los boletos ya están a la venta a través de Boletia y de los canales oficiales de Seven Waves Productions.

Los precios van de 549 a 749 pesos, dependiendo de la localidad.

Orquesta sinfónica de películas / Imagen ilustrativa Foto: Canva

Así que, si eres fan del cine y alguna vez has quedado cautivado por las bandas sonoras de Danny Elfman, este tributo sinfónico puede ser una oportunidad para volver a vivir algunas de esas películas a través de su música.