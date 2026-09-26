Premio Goncourt retira novela de Thelyson Orelien por presunto uso de inteligencia artificial

Los organizadores del prestigioso premio literario Goncourt anunciaron ayer la retirada de su lista preliminar una novela de gran éxito del autor haitiano-canadiense Thelyson Orelien, tras las acusaciones de que recurrió a la inteligencia artificial para escribirla.

Orelien negó haber utilizado IA para escribir C’était ça ou mourir (Era eso o morir), mientras las acusaciones desencadenaban un debate sobre raza, mérito literario y originalidad que ha agitado a las élites literarias francesas.

Acusaciones en X y señalamientos de plagio en obras anteriores

Las acusaciones sobre el uso de la inteligencia artificial las lanzó esta semana una cuenta poco conocida de la red social X llamada “Balance ton Claude”. El ensayista Samuel Fitoussi reivindicó más tarde la autoría de la cuenta, afirmando que la gestionaba junto con otras personas no identificadas.

El Premio Goncourt retiró de su lista la novela de Thelyson Orelien por acusaciones de uso de inteligencia artificial Foto: AFP

A las acusaciones sobre la IA les siguieron informes que apuntaban a que Orelien había cometido plagio en obras anteriores. La Presse señaló que un relato corto de Orelien de 2012 había plagiado pasajes de un libro del autor francés Louis Pauwels, mientras que un artículo de opinión de 2013 copiaba del periódico The Philippine Star.

Orelien aún no ha respondido a esas acusaciones y no contestó a una solicitud de comentarios que le realizaron ayer.

La postura de la Academia Goncourt ante la controversia por IA

La Academia Goncourt, con sede en París, declaró que había tomado nota de las acusaciones de uso de inteligencia artificial y de plagio, y que había decidido retirar su novela “para preservar la integridad del Premio Goncourt y la de la Academia, cuya función principal es promover y honrar la literatura escrita por mujeres y hombres”.