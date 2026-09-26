En el santoral de hoy 26 de septiembre, la tradición cristiana conmueve los corazones al recordar la figura inolvidable de San Cosme y San Damián, mártires extraordinarios que dedicaron su existencia a la medicina sin cobrar jamás un solo denario.

Su devoción e intercesión sanadora se mantienen vivas en la Iglesia católica, tal como consta oficialmente en los registros solemnes del Martirologio Romano y su cobertura histórica sobre los patronos de la salud.

Qué santo se celebra hoy 26 de septiembre: San Cosme y San Damián, protección para médicos y profesionales sanitarios Canva

¿Qué santo se celebra hoy 26 de septiembre en la Iglesia Católica?

Hoy 26 de septiembre se celebra la fiesta litúrgica de San Cosme y San Damián, gemelos y médicos mártires del siglo III conocidos como los "anárgiros" por sanar a enfermos de forma gratuita mediante la fe y la medicina.

Nacidos en Arabia durante el siglo III, Cosme y Damián ejercieron el arte de curar en la región de Cilicia (actual Turquía). Su sobrenombre litúrgico, anárgiros (que significa "sin dinero"), proviene de su firme decisión de no aceptar ningún tipo de pago por sus servicios médicos.

Ellos consideraban que el verdadero Sanador era Cristo y utilizaban la ciencia médica combinada con la oración para restaurar tanto el cuerpo como el alma de los afligidos. Durante las sangrientas persecuciones desencadenadas por el emperador Diocleciano, fueron detenidos por orden del prefecto Lisias.

Tras soportar voraces torturas —de las que salieron milagrosamente ilesos en reiteradas ocasiones—, sufrieron el martirio por decapitación hacia el año 303. Su valiente testimonio convirtió a innumerables paganos y consolidó su culto a lo largo de toda la cristiandad.

Qué santo se celebra hoy 26 de septiembre: San Cosme y San Damián, protección para médicos y profesionales sanitarios Canva

¿Cómo pedir la intercesión y milagroso auxilio de San Cosme y San Damián?

Para pedir el auxilio de San Cosme y San Damián se encomienda rezar una oración sincera ante una vela blanca, pidiendo salud física, fortaleza en la enfermedad y protección divina para médicos y profesionales sanitarios.

La devoción popular hacia los santos médicos se fundamenta en la fe confiada de quienes atraviesan diagnósticos complejos o dolores crónicos. Los fieles acuden a ellos buscando la restauración de la salud física y espiritual.

Qué santo se celebra hoy 26 de septiembre: San Cosme y San Damián, protección para médicos y profesionales sanitarios Canva

Para elevar una plegaria efectiva a estos patronos, se recomienda preparar un espacio de recogimiento en el hogar, encender una luz o vela como símbolo de fe viva y recitar la oración tradicional manteniendo la intención enfocada en el enfermo:

Oración a San Cosme y San Damián

Oh benditos santos médicos, San Cosme y San Damián, que por amor a Dios curasteis las dolencias del cuerpo y del alma sin esperar recompensa terrena: dirigid vuestra mirada compasiva hacia nuestra fragilidad.

Aliviad los dolores de los enfermos, guiad las manos de los doctores y cirujanos, y alcanzadnos de Cristo la gracia de la sanación interior y corporal que hoy humildemente os solicitamos. Amén."

Qué santo se celebra hoy 26 de septiembre: San Cosme y San Damián, protección para médicos y profesionales sanitarios Canva

¿Qué otros santos y mártires se conmemoran en la misma fecha?

El santoral conmemora también a San Nilo el Joven, San Gedeón (juez de Israel), San Esteban de Rossano y San Senador de Albano, junto a varios mártires de los primeros siglos.

Además de los patronos principales de la medicina, el calendario litúrgico de esta fecha destaca la memoria de venerables figuras de la historia eclesiástica:

San Nilo el Joven: Monje de origen griego y fundador del famoso monasterio de Grottaferrata cerca de Roma, insigne por su ascetismo y sabiduría espiritual.

Monje de origen griego y fundador del famoso monasterio de Grottaferrata cerca de Roma, insigne por su ascetismo y sabiduría espiritual. San Gedeón: Personaje bíblico del Antiguo Testamento, juez de Israel que demostró una fe inquebrantable en el Señor para liberar a su pueblo.

Personaje bíblico del Antiguo Testamento, juez de Israel que demostró una fe inquebrantable en el Señor para liberar a su pueblo. San Senador de Albano: Mártir venerado en la antigüedad por su valiente testimonio de fe.

Mártir venerado en la antigüedad por su valiente testimonio de fe. Santos Mártires de Siria: Diversos compañeros que entregaron su vida en la cuenca del Mediterráneo durante las primeras persecuciones.

Reconocer la entrega y la fe de San Cosme y San Damián inspira a renovar la confianza en los momentos de mayor prueba y dificultad de la vida cotidiana.

Que su ejemplo de caridad desinteresada acompañe a las familias en este día, preparando el espíritu con devoción antes de la gran conmemoración litúrgica de mañana.