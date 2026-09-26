Misha Maisky no estará en la inauguración de la Sala Nezahualcóyotl

El violonchelista letón Mischa Maisky (1948) no participará en los conciertos de reapertura de la Sala Nezahualcóyotl, programados para hoy a las 20:00 horas y mañana a mediodía, debido a que “el músico no pudo abordar el vuelo que debía trasladarlo de Bruselas al aeropuerto de Fráncfort, de donde partiría para México”.

La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM informó lo anterior ayer en un comunicado, en el que lamenta que, por circunstancias ajenas a su voluntad, el artista “no pueda acompañarnos en una conmemoración tan importante”, en la que se celebran los 475 años de la Universidad de México, las nueve décadas de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, el medio siglo de la Sala Nezahualcóyotl, los 40 años del Centro Cultural Universitario y un lustro del Festival CulturaUNAM”.

La casa de estudios anunció que “el programa se modificará en los días mencionados” y se contará con la presencia del tenor Arturo Chacón-Cruz, quien cantará arias italianas.