Cristina Rivera Garza reflexiona sobre literatura y justicia

El trabajo fundamental para la escritura es estar poniendo el dedo sobre el renglón, cuestionando; y, si se puede, subvertir narrativas poderosas dominantes”, considera la novelista, ensayista y poeta Cristina Rivera Garza (1964).

Me interesa la justicia que tiene que ver con la memoria colectiva y con la verdad. Creo que ese es un coto pertinente de la escritura. No la justicia entendida en el área legal, sino la de la memoria colectiva”, señala.

Por esta razón, Cultura UNAM invitó a la Premio Pulitzer 2024, en la categoría Memorias/ Autobiografía, por su novela El invencible verano de Liliana, a celebrar el décimo aniversario de la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes con la conferencia magistral Cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel.

La catedrática de la Universidad de Houston abordará, el 13 de abril a las 17:00 horas, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, los temas que han permeado su obra, desde la novela Nadie me verá llorar (1999) hasta su más reciente libro de cuentos, Terrestre (2025): la violencia, el dolor, la muerte, pero también la amistad y el cuerpo femenino libre.

A lo largo de su trayectoria, la autora mexicana ha construido una obra que desestabiliza los géneros literarios para exponer los mecanismos con los que el poder naturaliza la violencia”, se explica en un comunicado.

La escritura de Rivera Garza no busca representar el mundo, sino intervenir en él. Su punto de partida es la convicción radical de que el discurso no es un espejo pasivo de la realidad, sino un instrumento capaz de producirla. De ahí que su trabajo adquiera una dimensión ética ineludible”, se indica.

Reconocida como una de las voces más importantes de la literatura mexicana, ha hilvanado una obra donde el lenguaje no es sólo refugio, sino herramienta de excavación.

La conferencia explorará las intersecciones entre literatura y justicia ante la omisión institucional.

Tras el feminicidio de su hermana, Liliana Rivera Garza, ocurrido el 16 de julio de 1990 a manos de su entonces pareja –un crimen que permanece impune–, la autora ha experimentado “cómo la impunidad altera tanto los detalles más pequeños de la vida diaria como la percepción más profunda de nuestro lugar en el mundo”.

La charla ofrecerá la oportunidad de que los jóvenes se acerquen a su experiencia y su práctica como escritora, “resultado del ejercicio de un pensamiento y una acción crítica en torno a un mundo sin justicia al que la autora constantemente invita a interrogar y subvertir.

Ante el expediente que se extravía y la fiscalía que no investiga, la literatura emerge como un artefacto contra el olvido”, se concluye.

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