María Izquierdo: la vida de la pintora en un documental miniatura

La presencia etérea de la pintora mexicana María Izquierdo (1902-1955) vuelve a escena con el montaje de la obra La Alacena: documental miniatura de María Izquierdo, que tendrá funciones del 9 de mayo al 13 de junio, en la Sala Novo del Teatro La Capilla, en Coyoacán.

El unipersonal 'La Alacena: documental miniatura de María Izquierdo' se reestrenará del 9 de mayo al 13 de juni Cortesía Alma Curiel

La idea es que María llega desde el limbo en un ámbito circense para luego guiarnos a través de su vida, desde su temprana infancia y hasta llegar al momento de su muerte”, comenta a Excélsior Tanya Huntington, autora y directora escénica.

¿Qué detalles biográficos de María Izquierdo se recuperan en la obra?, se le pregunta a Huntington. “Todos los detalles biográficos los vamos ligando a motivos pictóricos, que, en este caso, son de utilería, como un caballito, una herradura, una pequeña figura de la Estatua de la Libertad, una cabeza o una fruta. Y eso lo vamos ligando con episodios de su biografía.

Iconografía pictórica en escena

Por ejemplo, el hecho de que se cayó de un caballo cuando era niña y la salvó su abuelo, o cuando entró como una joven madre divorciada a la Academia de San Carlos y sus compañeros la corrieron a cubetazos de agua, luego de que Diego Rivera alabara un cuadro suyo”, comenta.

El unipersonal La Alacena: documental miniatura de María Izquierdo se reestrenará del 9 de mayo al 13 de juni Cortesía Alma Curiel

Otro detalle que se recorre en el argumento es que “fue la primera mujer en tener una exhibición individual de su obra en Estados Unidos, que tenía un programa de radio y una columna de periódico y el hecho de que este sufrió una embolia a una edad bastante temprana. Entonces, son como episodios que vamos ligando uno tras otro a lo largo de esta obra que va desde la comedia hasta la tragedia”, expone la también ensayista y poeta.

¿Qué otros personajes aparecen en la obra o son mencionados?

Fíjate que mi formación inicial fue de letras y teatro, es decir, tuve esa especialización desde la licenciatura y fui actriz toda la vida. Pero cuando llegué a México, lo que más hice, durante una primera etapa, fue radio y tuve un programa de radio en el IMER que se llamó “Lo Sonado”… así que las voces y el audio me importan muchísimo.

El reestreno de La Alacena: documental miniatura de María Izquierdo marca el regreso a los escenarios de una propuesta íntima y poderosa que explora la vida y obra de María Izquierdo (1902–1955). Cortesía Alma Curiel

Voces y resiliencia femenina

Entonces, como parte de esta obra, también desarrollamos un concepto en el que María podía dialogar con varios hombres en su vida, como Diego Rivera, Antonin Artaud, Rufino Tamayo y el teniente Posadas, un veterano de la revolución con quien la casaron a los 15 años, aunque ellos sólo aparezcan como voz en off, es decir, están presentes, pero no físicamente”, comenta.

¿Qué destacaría de la personalidad de la pintora mexicana? “Su desparpajo y su sentido del humor, esa respuesta siempre de resiliencia que tuvo y que nunca se dejó abatir. Eso es para mí lo más admirable y lo que he querido emular de esta gran figura que, de verdad, sigo admirando”.

Óleo 'Autorretrato', de 1947 Colección Andrés Blaisten

¿Hay algún óleo emblemático en esta obra? “Sí, su obra Sueño y presentimiento, que está basada en un sueño que tuvo en algún momento, en el que aparece ella sacando su propia cabeza decapitada por una ventana, que es como una referencia a las violencias que presenció en su infancia, con la Guerra Cristera y todo eso; es un poco surrealista y justamente ese cuadro se utilizó como base para el monumento que se levantó en su honor en la Rotonda de las Personas Ilustres.

El unipersonal La Alacena: documental miniatura de María Izquierdo, protagonizado por Adriana Moles, se presentará del 9 de mayo al 13 de junio, los sábados a las 18:00 horas en la Sala Novo del Teatro La Capilla.