Cultura y tradición de México llega a la Riviera Maya con dos exposiciones

La Riviera Maya es un destino popular por sus hermosas playas, pero también se ha posicionado como un espacio para la cultura. Una muestra son las exposiciones que llegan a este lugar para mostrar parte del patrimonio cultural de México.

Formada por Playa del Carmen, Tulum, Akumal y Puerto Morelos, entre otros destinos, la Riviera Maya es un corredor turístico ubicado en la costa del Mar Caribe mexicano, en Quintana Roo. Este se extiende por más de 100 kilómetros de litoral.

Justamente, sus playas son lo que le han ganado reconocimiento a nivel internacional, por su clima cálido, arena blanca y mar con una hermosa gama de azules. Pero no es lo único que encuentras en la Riviera Maya.

Este destino también sorprende con sus cenotes, selva, parques ecológicos y temáticos, además de su gastronomía y oferta cultural.

La Riviera Maya se ha posicionado como destino turístico por sus playas Canva

La Riviera Maya como destino cultural

Aunque la Riviera Maya se ha posicionado como un destino de diversión, fiesta y descanso, también es un importante centro cultural. Esto se refleja desde sus zonas arqueológicas hasta sus murales urbanos, festivales culturales y sus galerías de arte.

Un espacio que es muestra viva de cómo se respira la cultura en la Riviera Maya, es el Hotel Xcaret Arte. El segundo hotel de este grupo es un homenaje a los mejores artistas mexicanos, lo cual se refleja en sus suites inspiradas en artistas de nuestra cultura.

Además, en sus instalaciones cuentan con talleres de textiles, alfarería, pintura y otros para que te conectes con tu lado artístico. De igual modo, cuentan con un programa de exposiciones temporales.

Recientemente, llegaron hasta este hotel dos exposiciones que muestran una parte del patrimonio cultural mexicano. Así, tanto turistas nacionales como extranjeros, pueden adentrarse en él.

Riviera Maya recibe exposiciones de cultura y tradición mexicana

Desde inicios de marzo hasta el 22 de abril, podrás encontrar en el Hotel Xcaret Arte dos exposiciones que buscan preservar y compartir la identidad de los mexicanos con los turistas de diferentes nacionalidades.

Se trata de las muestras “Seres Méxicos: Cuerpo, Máscara y Espíritu” y “¡No se mueva, joven!: Retratos de una época”.

La primera reúne piezas pertenecientes a la colección particular del arquitecto Miguel Quintana Pali, exhibiéndose por primera vez al público, mientras que la segunda incluye obras del acervo fotográfico de Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.

Seres Méxicos: Cuerpo, Máscara y Espíritu, una exposición en Riviera Maya Xcaret Arte

Seres Méxicos: Cuerpo, Máscara y Espíritu

Esta exposición está formada por 16 vestuarios confeccionados en tela de manta y 16 máscaras talladas en madera y pintadas a mano, diseñadas en un diálogo entre traje y rostro.

Los vestuarios, cuyos orígenes se remontan hasta tiempos prehispánicos, representan impulsos, adversidades, deseos y la dualidad humana–animal del danzante no portador del traje.

Cada uno de los 16 personajes está identificado según su significado simbólico, desde el Ave solar bicéfala, mensajera del amanecer y el ocaso, hasta el Lagarto o señor de la tierra húmeda, figura asociada con la permanencia ancestral y el inframundo.

“Seres Méxicos: Cuerpo, Máscara y Espíritu” celebra la creatividad, espiritualidad y energía simbólica detrás de los vestuarios de danza ritual. Para quienes quieran apreciarla, está ubicada en Pasillo del Arte del Hotel Xcaret Arte.

¡No se mueva, joven!: Retratos de una época, exposición en Riviera Maya Xcaret Arte

¡No se mueva, joven!: Retratos de una época

Esta muestra está integrada por 42 fotografías inspiradas en las cartes de visite, pequeñas imágenes de 6 x 9 cm que se popularizaron en la década de 1860 y que permitían compartir retratos con familiares y conocidos.

El nombre de la exposición hace referencia a la instrucción que daban los fotógrafos en el siglo XIX, pues, a diferencia de ahora, la imagen tardaba varios minutos en capturarse, por lo que era imprescindible no moverte para que saliera la mejor foto.

Esta se divide en dos salas. En la primera, encontrarás 20 imágenes pertenecientes al estudio de los Hermanos Valleto, reconocidos por retratar figuras políticas, artistas y familias pertenecientes a la clase aristócrata.

Mientras que la segunda, alberga 22 imágenes del estudio Cruces y Campa, reconocido por retratar usos, costumbres y actividades tanto populares como cotidianas con escenografías y fondos pintados a las que se denominan: tipos populares.

Justamente, estas imágenes de personas vestidas según sus oficios ayudaron a proyectar una representación visual de México dentro y fuera del país. Para los huéspedes de este hotel, la exposición está disponible en el Jardín del Arte.

Galerías de Arte en Riviera Maya

Gastón Charó Art Gallery. Ubicada en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, es una de las galerías más reconocidas de la región. Nació como el estudio del artista Gastón Charó y hoy exhibe obras de más de 40 artistas nacionales e internacionales.

Casa Tzutuhil. Si viajas a Playa del Carmen, no dejes de visitar este espacio enfocado en el arte mexicano contemporáneo y tradicional. Encontrarás una amplia variedad de pinturas y artesanías elaboradas por artistas locales.

Ambarte Gallery. Más que una galería, es un espacio dedicado a preservar y difundir el arte indígena mexicano. Aquí encuentras textiles, esculturas y arte decorativo de distintas culturas del país.

Koopoil Gallery. Pese a ser pequeña, esta galería es muy apreciada, pues aquí se exhiben obras contemporáneas y piezas únicas de artistas emergentes en un ambiente íntimo.

La Riviera Maya es un destino amado por turistas locales y extranjeros, por sus cálidas y hermosas playas. Sin embargo, también se ha vuelto un espacio para la cultura y el arte. No te pierdas estas exposiciones que muestran más de la cultura y tradición de México.