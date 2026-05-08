México y Corea: Un puente cultural de 120 años

La cultura coreana no solo resuena en América Latina por sus ídolos de K-pop; en México, esta relación se ha tejido como un puente cultural sólido. Sus historias y estética han cruzado océanos para instalarse, poco a poco, en nuestra vida cotidiana.

De acuerdo con la Dra. Nayelli López, especialista del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAAO) de la UNAM, el primer lazo entre ambas naciones se remonta a 1905, cuando 1,033 coreanos llegaron a Yucatán en el contexto de la Guerra de Castas.

Aunque las relaciones diplomáticas se formalizaron en 1962, fue en los años 80 cuando el flujo migratorio transformó la capital. “Los que se quedan en la Ciudad de México empiezan a asentarse en lo que hoy conocemos como Zona Rosa. Ahí abrieron comercios relacionados con su comunidad, generando una economía étnica”, explica la especialista.

Corea del Sur vivió hace poco el regreso de BTS. Fotos: Reuters

El contraste de las formas: Corea y México

A pesar de la cercanía económica, las diferencias culturales marcan una pauta clara. En Corea, las muestras de afecto suelen ser discretas y los rituales cotidianos —como quitarse los zapatos al entrar a casa— son sagrados. Estos espacios y normas reflejan una sociedad estructurada que contrasta con la calidez espontánea y, a veces, caótica de los mexicanos.

Sin embargo, en el fondo, ambos mundos no son tan lejanos. El punto de encuentro más fuerte es que la familia sigue siendo el núcleo social de ambas culturas.