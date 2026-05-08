Restauran obra de Banksy que denuncia la crisis migratoria en Europa

Un mural atribuido al artista urbano Banksy, en el que aparece un niño migrante con chaleco salvavidas y una bengala rosa en la mano, fue recientemente restaurado.

El Niño Migrante apareció en el Palazzo San Pantalon durante la Bienal de Venecia de 2019 y ayer se realizó una ceremonia para presentar la obra rehabilitada.

En el evento estuvieron presentes el historiador Vittorio Sgarbi, el exgobernador del Véneto Luca Zaia, el activista indio por los derechos de los niños y ganador del Premio Nobel de la Paz 2014 Kailash Satyarthi, así como el presidente de Banca Ifis, Ernesto Furstenberg Fassio.

Los trabajos de restauración

Los trabajos de conservación de El Niño Migrante, creado la noche del 8 de mayo de 2019 en la fachada del Palazzo San Pantalon, un edificio del siglo XVI, comenzaron el 17 de junio de 2025.

Así lo confirmó Banca Ifis, institución que también anunció la restauración integral del inmueble.

El encargado de los trabajos de conservación y restauración de la obra fue Federico Borgonini.

El “Niño Migrante” de Banksy Reuters

Una obra con fuerte mensaje social

En esta pieza de Banksy aparece un niño con las piernas y los pies sumergidos en el agua de la laguna veneciana.

El joven náufrago busca ayuda y sostiene en la mano derecha una bengala cuya luz rosada se expande sobre la superficie de la obra.

Con este mural, el artista denunció la crisis migratoria y la emergencia humanitaria que se vive en los mares de Europa.

El “Niño Migrante” de Banksy Reuters

El Niño Migrante es una de las dos únicas piezas atribuidas a Banksy que existen en Italia. El palacio donde se encuentra fue adquirido por Banca Ifis en 2024 como parte del proyecto Ifis Art.