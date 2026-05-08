Delia Pellón explora la fugacidad de la realidad en nueva exposición

Fue inaugurada la exposición Lo real habita un instante de la pintora mexicana Delia Pellón, en el Centro Cultural Juan Rulfo, integrada por una veintena de piezas que reflexionan sobre la construcción de la realidad y la fugacidad del instante.

“Aquí reflexiono un poco y me cuestiono qué es la realidad y fragmento un poco el instante”, comentó en entrevista la artista visual previo a la inauguración, porque, para ella, muchas veces detrás de esa realidad cotidiana se esconden cosas que no vemos, que quizá percibimos o sentimos.

Yo no creo que la realidad sea un absoluto, sino que es una construcción de la percepción, del tiempo, la memoria, la emoción”, explicó.

Además, señaló que cada una de estas piezas “dialoga con la luz, la percepción, el cambio de planos y cuestiona qué es la realidad, qué es el instante y si en ese instante hay información que no vemos, que es efímera y se desvanece”.

Esta exposición es el resultado de dos años de trabajo de la artista plástica. Foto: Eduardo Jiménez.

¿En este conjunto de obra decidió capturar diversos estados de ánimo?, se le preguntó a Delia Pellón. “En esta serie no hay una secuencia narrativa lineal, es decir, la obra no está seriada, sino que cada pintura tiene su propia historia para crear un vínculo con el espectador.

Yo lo que quiero es conectar con el espectador, que contemple y se detenga a pensar en su realidad. Además, cada una de estas obras tiene una emoción distinta o comunica algo diferente, pero siempre en torno a la realidad, al instante, a la memoria, a esa percepción”, expuso.

Esta serie de obras, abundó Delia Pellón, es el resultado de dos años de trabajo y de una intensa exploración en torno al óleo en bastidor, con lienzo, en tabla con tela y en panel.

¿Cuál es su búsqueda artística? “Mi búsqueda, como artista, va en dos caminos. Por un lado, me interesa muchísimo la calidad de la obra como oficio, es decir, sí me interesa que la obra esté bien pintada, que tenga una buena pincelada. Y, por otro lado, busco la conexión con la gente. Así como hay artistas que son paisajistas, a mí me gusta conectar con la gente”.

La mayor parte de las obras de esta muestra están a la venta. Foto: Eduardo Jiménez.

Finalmente, comentó que la mayoría de las piezas están a la venta, por lo que cada obra cuenta con una ficha con la información digital para quienes estén interesados en adquirirlas.

¿Cuáles han sido sus influencias pictóricas en su trayecto artístico? “Me encanta el arte del Renacimiento, me fascina la obra de Miguel Ángel, de Caravaggio, Joaquín Sorolla, de John Singer Sargent; me gusta la pincelada de Nicolai Fechin y Steve Huston, que es menos conocido, y de Oliver Sin.

La inauguración de la muestra fue encabezada por Emilia González, coordinadora de Artes Visuales en la alcaldía Benito Juárez, a nombre del alcalde Luis Mendoza Acevedo; y de Adriana Martínez, coordinadora del Centro Cultural Juan Rulfo.

De acuerdo con la curaduría de la exposición, este conjunto de obra nace del umbral entre lo que creemos ver y lo que no se muestra, entre la claridad de la luz y el misterio de las sombras, por lo que es una invitación a mirar más allá del instante.

La muestra incluye obras como La gravedad del silencio, Des-devenir, Disociación, Huella del aire I, Inspiración y La extraña que habita, La pregunta, Sueño suspendido, Instante sin testigos, Memoria y Deconstrucción del instante, por mencionar algunas.

La exposición Lo real habita un instante, de Delia Pellón, se exhibe desde ayer y hasta el 23 de mayo en el Centro Cultural Juan Rulfo, ubicado en Campana 59, Insurgentes Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez.