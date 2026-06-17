Crece polémica en la Casa del Poeta: Pedro Derrant rompe con Círculo de Poesía

El joven poeta Pedro Derrant (1994) pidió ayer que los versos que publicó en el portal de la editorial Círculo de Poesía, en 2024, sean retirados de sus plataformas.

“Quiero pedir públicamente a @circulodepoesia que retire de su página los poemas que publiqué con ellos… No puedo permitir que mi nombre esté asociado al #CírculoDeEsquiroles que pretende reventar la defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde”.

Así lo expresó en X, luego de que se diera a conocer que Círculo de Poesía participará, a partir del próximo viernes, en una serie de actividades literarias, como conferencias magistrales y la instalación de una cátedra permanente bajo el nombre del poeta jerezano,difundidas en carteles y al margen de las recientes protestas del Comité de Defensa de la Casa del Poeta que logró mantener el nombre y la vocación de dicho recinto.

La petición de Change.org para evitar que cambie la vocación y el nombre de la Casa del Poeta recabó 7 mil firmas. Foto: Juan Carlos Talavera.

“Desde hace un par de días circula la información de que el colectivo (Círculo de Poesía) ha establecido una alianza con Ana Francis Mor para lavarle la cara, luego de su desastrosa actuación. Con ese motivo, llamaron a la creación de una espuria Cátedra Permanente Ramón López Velarde que a todas luces pretende desactivar el Comité de Defensa”, expresó Derrant.

Además, aseguró que “el líder de Círculo, Mario Bojórquez, ya empezó a lanzar lodo y a llamarnos 'panistas de la cultura'; es obvio que Bojórquez cree que todos operan con su misma lógica: venderse al poder en turno (pero no somos iguales)”.

En sus redes sociales, el poeta Mario Bojórquez escribió ayer: “Pues sí, los panistas de la cultura quieren destruir cualquier forma de convivencia pacífica, no nos vamos a arredrar. No quieren reconocer que este país ya cambió ni quieren otra poesía que la que aburridamente destruyó esa casa hasta su extenuación, malos poetas y con megáfono como la panista del senado. Gracias, no, acuerdos a gritos, no”.